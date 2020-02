ATP Acapulco: Rafael Nadal mit möglichem Zweitrundenduell gegen Alex de Minaur, Alexander Zverev mit freundlicher Auslosung

Am Montag kommt der Weltranglisten-Zweite, Rafal Nadal, zurück auf die ATP-Tour. Wie Alexander Zverev schlägt der Mallorquiner beim ATP-500-Event in Acapulco auf. Zumindest der Blick auf die Auslosung sieht beim Deutschen besser aus als beim Turnierfavoriten Nadal.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 23.02.2020, 14:47 Uhr

Rafael Nadal startet in Acapulco gegen Pablo Andujar, in der zweiten Runde könnte Alex de Minaur warten

Nun geht es wieder so richtig los auf der ATP-Tour: Nach einer ordentlichen Pause im Anschluss an die Australian Open kehren bei den ATP-500-Events in Dubai und Acapulco nun Novak Djokovic und Rafael Nadal auf die ATP-Tour zurück - auch Alexander Zverev spielt in Acapulco sein erstes Turnier nach Melbourne. Außerdem feiern die von Verletzungen geplagten Stan Wawrinka, Alex De Minaur und Nick Kyrgios ihr Comeback.

Letzterer geht in Acapulco als Titelverteidiger ins Rennen. Dem Australier war im Vorjahr ein sensationeller Erfolgslauf gelungen, als er unter anderem Rafal Nadal nach zwei abgewehrten Matchbällen aus dem Turnier nehmen konnte. Auch in diesem Jahr ist es wieder der Spanier, den es in Mexico zu schlagen gilt. Rafael Nadal startet in einem rein spanischen Duell gegen Pablo Andujar ins Turnier. Bereits in der zweiten Runde würde es der Auslosung nach einen wahren Kracher geben, könnte es doch zum Revival des ATP-Cup-Duells von Rafael Nadal und Alex de Minaur kommen. Die weitere Auslosung sieht da schon wesentlich freundlicher aus für den Weltranglisten-Zweiten: Im Viertelfinale würde wohl Dusan Lajovic warten, im Halbfinale Grigor Dimitrov oder Stan Wawrinka.

Zverev mit Losglück

Einen leichteren Start ins Turnier hat Alexander Zverev der Auslosung nach erwischt. Der Deutsche trifft in der ersten Runde auf den Australier Jordan Thompson. In Runde zwei würde wohl Mackenzie McDonald warten. In der Runde der besten Acht ginge es wahrscheinlich gegen den Aufschlagriesen John Isner, in der Vorschlussrunde könnte es zum Duell mit Titelverteidiger Nick Kyrgios kommen. Auch Felix Auger-Aliasime befindet sich in dieser Hälfte und darf sich ob der zuletzt starken Leistungen durchaus Chancen ausrechnen.

Die Auslosung meinte es also freundlicher mit Alexander Zverev, der auch weit mehr Punkte zu verteidigen hat als Rafael Nadal. Für den Spanier hingegen geht es darum, den Abstand zu Novak Djokovic an der Spitze der ATP-Charts zu verkürzen. Pausieren werden diese Woche unter anderem Dominic Thiem und Daniil Medvedev, die sich vor den ATP-1000-Events in Indian Wells und Miami eine Pause nehmen. Die beiden haben aber auch schon ein paar Spiele in den Beinen, für Novak Djokovic, Rafael Nadal und Alexander Zverev gilt es nun hingegen, wieder in den Spielrhythmus zu finden.

