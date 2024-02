ATP Acapulco: Rune, Shelton, Tsitsipas, Ruud machen Viertelfinale klar

Mit Holger Rune, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud und Ben Shelton sind vier der Favoriten auf den Titel beim ATP-Tour-500-Event in Acapulco mehr oder weniger sicher in das Viertelfinale eingezogen.

© Getty Images Holger Rune steht in Acapulco im Viertelfinale

Der letzte Turniersieg von Holger Rune liegt schon fast ein Jahr zurück, im vergangenen Frühjahr in München war es, da sich der junge Däne den Titel schnappen konnte. In Acapulco ist Rune nach dem Ausscheiden von Alexander Zverev in Runde eins gegen Daniel Altmaier nun der höchstgesetzte Spieler. Und wurde in seinem Achtelfinale mit Aleksander Kovacevic dieser Favoritenrolle mit 7:6 (5) und 6:2 auch gerecht.

Im Viertelfinale bekommt es Rune nun mit Dominik Koepfer zu tun, der etwas überraschend gegen Frances Tiafoe in drei Sätzen gewinnen konnte. Zverev-Bezwinger Altmaier musste sich dagegen Miomir Kecmanovic geschlagen geben.

Shelton nun gegen Ruud

Keine Blöße gab sich auch Stefanos Tsitsipas, der ja für jedes in Acapulco geschlagene Ass 1.000.- US Dollar seines Preisgeldes an die Opfer des Unwetters im letzten Herbst vor Ort abtritt. Beim 6:3 und 7:6 (6) gegen Flavio Cobolli sind so immerhin 5.000.- US Dollar zusammengekommen. Tsitsipas trifft in der Runde der letzten acht auf Titelverteidiger Alex de Minaur, der beim 6:1 und 6:3 gegen Sebastian Ofner keine Probleme hatte.

Ben Shelton musste sich gegen Matteo Arnaldi da schon mehr strecken. Nach dem 7:6 (1), 3:6 und 6:3 hat aber auch der amerikanische Linkshänder seinen Platz im Viertelfinale gebucht. Die nächste Hürde wird eine hohe: Shelton muss nämlich gegen Casper Ruud ran, der vergangene Woche in Los Cabos das Finale erreicht hatte. Und der in Acapulco im letzten Spiel am Mittwoch gegen Dusan Lajovic mit 6:4 und 7:5 gewann.

