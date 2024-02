ATP Acapulco: Sebastian Ofner kehrt auf Siegerstraße zurück

Sebastian Ofner ist beim ATP-500-Turnier von Acapulco nach einem dramatischen Sieg gegen Ernesto Escobedo ins Achtelfinale eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.02.2024, 08:26 Uhr

© Getty Images Sebastian Ofner steht im Acapulco-Achtelfinale

Nach vier Auftaktpleiten in Folge ist Sebastian Ofner auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Der Österreicher setzte sich in der ersten Runde des ATP-500-Turniers in Acapulco gegen den mexikanischen Wildcard-Inhaber Ernesto Escobedo mit 6:7 (7), 6:4 und 7:6 (4) durch.

Ofner, dem zuletzt bei der südamerikanischen Sandplatztournee in drei Anläufen kein Sieg gelungen war, benötigte für den Erfolg gegen den Weltranglisten-493. über drei Stunden Spielzeit. Im Achtelfinale des Hartplatz-Events trifft die österreichische Nummer eins auf Titelverteidiger Alex de Minaur.

Mit Tommy Paul musste sich der Vorjahresfinalist indes am Montag (Ortszeit) verabschieden. Der US-Amerikaner unterlag Jack Draper klar mit 0:6 und 4:6. Auch Felix-Auger Aliassime (gegen Flavio Cobolli) und Taylor Fritz (gegen Matteo Arnaldi) kassierten Erstrundenpleiten. Besser lief es für Fritz' Landsmann Ben Shelton, der Dan Evans im Tiebreak des dritten Satzes niederrang.

Topgesetzter Akteur in Acapulco ist Alexander Zverev. Der Weltranglistensechste steigt am Dienstag (Ortszeit) in einem rein deutschen Duell gegen Daniel Altmaier ins Turniergeschehen ein.

Das Einzel-Tableau in Acapuclo