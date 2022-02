ATP Acapulco: Zverev eröffnet gegen Brooksby, Nadal mit harter Auslosung

Alexander Zverev trifft zum Auftakt des hochkarätig besetzten ATP-500-Turniers in Acapulco auf Jenson Brooksby. Australian-Open-Champion Rafael Nadal erwischte unterdessen eine harte Auslosung - und könnte für Daniil Medvedev bereits im Halbfinale zum Zünglein an der Waage werden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.02.2022, 09:33 Uhr

© Getty Images Im Vorjahr setzte sich Zverev im Finale gegen Tsitsipas durch

Alexander Zverev wird die Mission Titelverteidigung beim ATP-500-Event in Acapulco gegen den US-Amerikaner Jenson Brooksby starten. Bei einem Sieg würde es der Weltranglistendritte mit Brandon Nakashima oder einem Qualifikanten zu tun bekommen, erster gesetzter Gegner wäre im Viertelfinale Cameron Norrie. Auf den Briten wartet in Runde eins mit Carlos Alcaraz aber gleich eine große Herausforderung.

Zu einer Neuauflage des Vorjahresendspiels wird es indes definitiv nicht kommen: Stefanos Tsitsipas, der sein erstes Match gegen Laslo Djere bestreiten wird, landete wie Zverev in der unteren Hälfte und ist somit ein möglicher Halbfinalgegner des gebürtigen Hamburgers.

Angeführt wird das Feld in Mexiko von Daniil Medvedev. Der Russe, der mit einem Turniersieg Novak Djokovic als Weltranglistenersten ablösen würde, eröffnet gegen Benoit Paire und träfe danach auf Alex Hernandez oder Pablo Andujar. Im Viertelfinale könnte auf den 26-Jährigen Taylor Fritz warten.

In der Vorschlussrunde könnte es für Medvedev zu einem Wiedersehen mit Rafael Nadal kommen, dem er im Finale der Australian Open in fünf Sätzen unterlegen war. In Acapulco erwischte Nadal allerdings eine komplizierte Auslosung: In Runde eins trifft der 35-Jährige auf Reilly Opelka, ehe es gegen Grigor Dimitrov oder Maxime Cressy gehen würde. Potentieller Viertelfinalgegener der Iberers ist Matteo Berrrettini.

Hier das Einzel-Tableau in Acapulco