ATP Adelaide: Corentin Moutet nach Schiedsrichter-Beleidigung disqualifiziert

Der Franzose Corentin Moutet wurde beim ATP-World-Tour-250-Event in Adelaide wegen mehrerer unangebrachter Wortspenden in Richtung Stuhlschiedsrichter im Achtelfinale disqualifiziert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.01.2022, 16:08 Uhr

© Getty Images Corentin Moutet wurde nach Schiedsrichter-Beleidigung beim ATP-Turnier in Adelaide disqualifiziert

Corentin Moutet war im Mai des Vorjahres bereits auf Position 67 des ATP-Rankings gestanden, eine schwache zweite Jahreshälfte ließ den jungen Mann aus Paris allerdings wieder auf aktuell Platz 92 abrutschen. Das auch das Jahr 2022 für den Franzosen nicht besonders glücklich begann, ist aber nicht zwangsläufig auf eine schlechte spielerische Leistung zurückzuführen, sondern auf dessen offenbar schwachem Nervenköstum.

So spielte Moutet am Mittwoch beim ATP-Hartplatz-Event in Adelaide seine Achtelfinal-Partie gegen den Serben Laslo Djere, als er nach gewonnenem ersten Satz (6:4) im zweiten Durchgang beim Stand von 5:6 und 40:0 drei Chancen auf ein Tiebreak liegen ließ und den Satz noch mit 5:7 verlor. Bei einem der entscheidenden Ballwechsel war der 22-Jährige offenbar mit einer Entscheidung des Stuhlschiedsrichters nicht so richtig einverstanden.

Moutet fällt aus den Top 100

Der Unmut entlud sich beim Gang zum Seitenwechsel in Beschimpfungen des Offiziellen - ein "Fuck you" war auch klar über das internationale Sendesignal zu vernehmen. Djere staunte nicht schlecht, als er von einer Toilettenpause vor dem vermeintlich entscheidenden Durchgang zurückkam und mit der Disqualifikation seines Gegners konfrontiert wurde.

Da Moutet kommenden Montag die Punkte von der Finalteilnahme in Doha 2020 aus der Wertung fallen werden, wird er sich bestenfalls auf Rang 113 des ATP-Rankings wiederfinden. Es ist die erste Disqualifikation des noch jungen Franzosen auf der ATP-Tour.