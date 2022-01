ATP Adelaide: Deutsch-österreichisches Duell in der Qualifikation

Beim ATP-Tour-250-Event in Adelaide kommt es zum Auftakt der Qualifikation zu einem deutsch-österreichischen Duell. Oscar Otte trifft auf Jurij Rodionov.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.01.2022, 14:46 Uhr

© Getty Images Oscar Otte trifft in Adelaide auf Jurij Rodionov

So stark Oscar Otte vor allem in der zweiten Hälfte der Saison 2021 gespielt hat, für einen Fixplatz im 28er-Raster für das ATP-Tour-250-Turnier in Adelaide hat es gerade mal so nicht gereicht. Otte geht als Nummer eins in das Qualifikations-Turnier. Und spielt zum Auftakt gegen Jurij Rodionov. Der österreichische Linkshänder hat zuletzt bei der Davis-Cup-Finalrunde in Innsbruck gegen Dominik Koepfer den einzigen Punkt für die Gastgeber geholt.

Ebenfalls interessant am Qualifikations-Tableau: Der dänische Youngster Holger Rune ist an Position zwei gesetzt und startet gegen Ramkumar Ramanathan aus Indien.

Altmaier möglicherweise gegen Cilic

Das Hauptfeld wird angeführt vor Gael Monfils vor Karen Khachanov. Letzterer wäre im russischen ATP-Cup-Team nach den Absagen von Andrey Rublev und Aslan Karatsev herzlich willkommen, das Regelwerk der ATP sieht allerdings vor, dass man dort starten muss, wo man ursprünglich genannt hat. Allerdings: Um das Feld für den ATP Cup nach dem Ausscheiden von Österreich aufzufüllen, wurde für die Franzosen Ugo Humbert und Arthur Rinderknech eine Ausnahme gemacht.

Monfils wartet in Adelaide jedenfalls auf den Sieger der Partie zwischen Alex Bolt und Juan Manuel Cerundolo. Aus deutscher Sicht ist Daniel Altmaier sicher im Hauptfeld vertreten. Altmaier spielt zunächst gegen Thiago Monteiro aus Brasilien und würde im Fall eines Sieges auf Marin Cilic treffen.

