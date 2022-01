ATP Adelaide: Gael Monfils im Endspiel gegen Karen Khachanov

Gael Monfils und Karen Khachanov haben beim ATP-Tour-250-Turnier in Adelaide das Endspiel erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.01.2022, 12:48 Uhr

© Getty Images Gael Monfils spielt am Sonntag um seinen elften Tour-Titel

Den Auftakt am Halbfinal-Tag machte Karen Khachanov, der sich gegen Marin Cilic mit 7:6 (3) und 6:3 durchsetzen konnte. Monfils folgte in der Night Session vor den Augen seiner Ehefrau Elina Svitolina mit einem 7:5 und 6:0 gegen den australischen Lokalmatador Thanasi Kokkinakis.

Für Monfils, Schützling von Trainer-Guru Günter Bresnik und in Australien wie schon im Vorjahr von Richard Ruckelshausen begleitet, geht es am Sonntag um den elften Turniersieg seiner Karriere. Zuletzt hatte der 35-jährige Franzose 2020 in Rotterdam gewonnen. Bei Karen Khachanov fällt die Durststrecke sogar noch länger aus: Seinen vierten und bislang letzten Titel hat der Russe 2018 in Paris-Bercy geholt.

Interessanter Aspekt am Rande: Es wird die erste Begegnung zwischen Monfils und Khachanov auf der ATP-Tour werden.