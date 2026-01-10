ATP Adelaide: Joao Fonseca muss schon wieder absagen

Auch das ATP-Tour-250-Turnier in Adelaide wird ohne Joao Fonseca stattfinden. Der junge Brasilianer zog seine Nennung im letzten Augenblick zurück.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.01.2026, 18:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Joao Fonseca hat aktuell mit einer Verletzung zu kämpfen

Ist Vorsicht tatsächlich die Mutter der Porzellankiste bei Joao Fonseca? Jedenfalls wird der brasilianische Jungstar, die in der abgelaufenen Saison zwei Turniere (in Buenos Aires und Basel) gewinnen konnte, auch beim ATP-Tour-250-Turnier in Adelaide fehlen. Dem vernehmen nach laboriert Fonseca an einer Verletzung im unteren Rückenbereich.

Der nächste Schlag für die Veranstalter in Adelaide - schließlich hätte ja auch Novak Djokovic starten sollen. Aber der serbische Großmeister fühlt sich körperlich noch nicht bereit.

Tsitsipas nach starkem United Cup nun in Adelaide

Und so führt Alejandro Davidovich-Fokina vor Tommy Paul und Francisco Cerúndolo das 28er-Raster an. Ebenfalls mit von der Partie ist Stefanos Tsitsipas, der beim United Cup einen guten Eindruck hinterlassen hat.Tsitspas eröffnet gegen einen Qualifikanten.

Daniel Altmaier, der einzige deutsche Fixstarter, hat mit Jaume Munar ein ziemlich unschönes Los gezogen. Ein Highlight-Match der ersten Runde wird auch das Treffen zwischen Lokalmatador Thanasi Kokkinakis und Sebastian Korda werden - zweier Spieler also, die immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen haben. So wie aktuell auch Joao Fonseca.

