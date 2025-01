ATP Adelaide: Yannick Hanfmann unterliegt Nakashima

Im Hauptfeld des ATP-250-Turniers in Adelaide muss sich der Karlsruher Yannick Hanfmann nach erfolgreicher Qualifikation dem US-Amerikaner Brandon Nakashima in einem Match mit wechselnden Läufen in drei Sätzen geschlagen geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.01.2025, 10:51 Uhr

© Getty Images Trotz großem Kampf nach einem Fehlstart musste sich Yannick Hanfmann in Adelaide dem US-Amerikaner Brandon Nakashima geschlagen geben.

In ihrer ersten Begegnung auf der Tour erwischte Yannick Hanfmann nach erfolgreicher Qualifikation im ersten Hauptfeldmatch des ATP-250-Turniers in Adelaide gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima einen kompletten Fehlstart. Mit einer enorm hohen Fehlerquote konnte der Karlsruher im ersten Satz gegen den sicher agierenden Nakashima erst beim Stand von 0:5 einmalig anschreiben.

Im zweiten Akt wandelte sich das Bild komplett, indem Hanfmann mit seiner Rückhand mehr die Initiative übernehmen konnte. Nach zwei sicher gehaltenen Aufschlagspielen konnte sich der 33-jährige das Aufschlagspiel seines 10 Jahre jüngeren Gegners sichern und legte ein weiteres Break zum deutlichen Satzausgleich nach.

Mit einem Break im ersten Spiel des Entscheidungs-Durchgangs meldete sich Nakashima zurück und transportierte den Vorsprung auf 3:1. Nachdem Hanfmann nach Verkürzung zwei Möglichkeiten zum Ausgleich verpasste, war der US-Amerikaner nicht mehr zu stoppen. Mit einem weiteren Aufschlags-Durchbruch zum Abschluss fixierte der 23-jährige den finalen 6:1, 3:6, 6:3-Triumph nach 1:36 Stunden. Im Achtelfinale siehst sich der Weltranglisten-37. dem Sieger der Begegnung zwischen David Goffin aus Belgien und dem Australier Rinky Hijikata gegenüber.

Hier das Einzel-Tableau aus Adelaide