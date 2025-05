Obszöne Gesten und Beleidigungen– Disqualifikation bei 4:0-Führung

Auch ein Weg bei einem Turnier auszuscheiden: Bei einem spanischen ITF-Event führte Svyatoslav Gulin mit 4:0 im dritten Satz, als er sich entschied, den Stuhlschiedsrichter so stark zu beleidigen, dass dieser den jungen Spieler qualifizierte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.04.2025, 18:50 Uhr

© Getty Images

Immer wenn man denkt, man hat schon alles im Tennissport gesehen, passiert etwas, dass man sich kaum ausdenken kann. Svyatoslav Gulin, der als Nummer 6 gesetzt beim spanischen ITF-Event angereist war, führte im dritten Satz mit 4:0, als er sich entschied obszöne Gesten und Beleidigungen in Richtung des Stuhlschiedsrichters zu machen. „Du bist schei**“ rief der 22-jährige Russe in Richtung des Unparteiischen und fasste sich dabei in Richtung seiner Geschlechtsteile. Gulin tat dies mehr als einmal, was zu seiner direkten Disqualifikation durch den Schiedsrichter führte.

Dabei hatte der junge Spieler gerade einen Siegeslauf hinter sich. Vor seiner Disqualifikation hatte Gulin M15-ITF-Titel in der Türkei gewonnen und das Halbfinale eines weiteren Events erreicht. Sein Verhalten auf dem Platz in Spanien kostete ihm die Chance, seinen erfolgreichen Lauf fortzusetzen.