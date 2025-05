Kyrgios deutet Comeback in Paris an

Nach seinem kurzen Auftritt bei den Miami Open legte Nick Kyrgios eine erneute Tennispause ein. In Paris will der Australier aber wieder mitmischen. Die Frage ist nur, ob als Spieler oder Kommentator?

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 30.04.2025, 17:08 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios bei den Miami Open 2025

"Ich fange gerade mit dem Training an und bereite mich darauf vor, in etwa drei Wochen nach Paris zu reisen“, sagte Kyrgios in einem Video auf Instagram. Die anstehende Rückkehr nach Europa passt zeitlich perfekt zum Beginn der French Open am 25. Mai.

Das Sandplatzturnier in Paris hat den aufbrausenden Australier jedoch schon lange nicht mehr begrüßen können – 2017 nahm Kyrgios zuletzt bei dem Major teil. Asche gilt zudem nicht als der Lieblingsbelag des Wimbledon-Finalisten von 2022. Das beste Ergebnis bei Roland Garros erzielte er mit einem Einzug in die dritte Runde in den Jahren 2015 und 2016.

Der einzige Haken an der Sache: Auf der bereits veröffentlichten Teilnehmerliste ist Kyrgios nicht zu finden. Es ist jedoch auch möglich, dass der mittlerweile 30-Jährige als Kommentator zu dem Grand Slam reist. Bereits bei den Australian Open fühlte sich Kyrgios in seiner neuen Berufung sehr wohl.