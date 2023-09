ATP Alcaraz, Medvedev, Tsitsipas, Rune sind wieder da

Das ATP-Tour-500-Turnier in Peking ist grandios besetzt. Von den absoluten Spitzenleuten fehlt nur Novak Djokovic. Die Auslosung hat es jedenfalls in sich.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.09.2023, 12:10 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev schlagen ab Donnerstag in Peking auf

Das letzte Mal, als man Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev bei einem ernstzunehmenden Tennismatch gesehen hat, trug sich im Halbfinale der US Open 2023. Medvedev setzte sich damals etwas überraschend in vier Sätzen durch, verlor anschließend das Endspiel gegen Novak Djokovic und erklärte sich fürderhin für komplett ausgelaugt. Selbiges galt für Alcaraz, der sich weder den Davis Cup (den Medvedev gar nicht hätte spielen können/dürfen) und etwaige andere Auftritte (Laver Cup) geschenkt hat.

Nun aber sind die beiden zurück auf der Tour - und beim ATP-Tour-500-Turnier in Peking an den Positionen eins und zwei gesetzt. Alcaraz beginnt gegen einen Qualifikanten. Und könnte danach schon mal so richtig gefordert werden. Nämlich vom Sieger der Partie zwischen Rückkehrer Karen Khachanov und Lorenzo Musetti. Gegen den Italiener hat Alcaraz im Sommer 2022 das Endspiel in Hamburg verloren, sich aber in diesem Jahr in Roland-Garros ordentlich revanchiert.

Daniil Medvedev zum Auftakt gleich gegen Tommy Paul

Daniil Medvedev hat ein noch schwierigeres Los gezogen. Der Russe muss gleich zum Auftakt gegen Tommy Paul ran, der - auch das spricht für die Besetzung des Turniers in Peking - als Nummer 13 der Welt ungesetzt startet. Medvedev hat die bislang einzige Begegnung der beiden bei den French Open 2021 in vier Sätzen für sich entscheiden können.

Der Spitzentreffen damit aber nicht genug: Holger Rune beginnt gegen Félix Auger-Aliassime. Alexander Zverev eröffnet gegen Diego Schwartzman. Jan-Lennard Struff fordert Casper Ruud. Und auch Stefanos Tsitsipas hat mit Nicolas Jarry eine extrem unangenehme Startaufgabe gezogen. Auch Jannik Sinner wird mit dan Evans als Gegner nicht ganz happy sein.

So sehen die Viertelfinali in Peking gemäß Setzliste aus:

Carlos Alcaraz (ESP/1) Casper Ruud (NOR/7) Holger Rune (DEN/3) Jannik Sinner (ITA/6) Stefanos Tsitsipas (GRE/4) Alexander Zverev (GER/8) Daniil Medvedev (RUS/2) Andrey Rublev (RUS/5)

