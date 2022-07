ATP: Alcaraz und Ruud zementieren Finalansprüche, Thiem macht 75 Plätze gut

Carlos Alcaraz und Casper Ruud dürfen ihre Tickets für die ATP Finals in Turin so gut wie sicher buchen. Dominic Thiem arbeitet sich derweil in der regulären Weltrangliste weiter nach vorne.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.07.2022, 11:56 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz wird 2022 erstmals bei den ATP Finals dabei sein

300 Punkte für den Verlierer, nur 250 Zähler für den Sieger? Nun, gut: Carlos Alcaraz, der am Sonntag ein hochklassiges Endspiel gegen Lorenzo Musetti in drei Sätzen verlor, war in Hamburg ja schließlich auch bei einem 500er-Event engagiert, während Casper Ruud in Gstaad mit dem Championat die maximale Ausbeute an Punkten einstrich. Für die Jahreswertung kann es beiden Spielern nur recht sein: Alcaraz überholte Stefanos Tsitsipas, liegt hinter Rafael Nadal auf Platz zwei. Mit aktuell 4.120 Punkten wird der Spanier erstmals bei den ATP Finals in Turin aufschlagen.

Und wohl Gesellschaft von Casper Ruud bekommen, der ja schon im vergangenen Jahr Final-Luft geschnuppert hatte. Ruud hält als Vierter bei 3.315 Zählern, das sollte reichen. Im Moment ebenfalls qualifiziert: Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Andrey Rublev und Félix Auger-Aliassime. Novak Djokovic muss noch nachlegen - was angesichts der drohenden Sommerflaute für den Serben nicht einfach wird, zumindest in den nun kommenden Wochen.

Die reguläre Weltrangliste hat an der Spitze keine Veränderungen gebracht, Medvedev führt vor Zverev und Nadal. Hamburg-Sieger Musetti steht auf Platz 31, ein neues Karrierehoch. Und Dominic Thiem, in Gstaad im Halbfinale an Matteo Berrettini gescheitert, sprang um 75 Positionen nach oben, liegt aktuell auf Platz 199.

