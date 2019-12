ATP: Alexander Zverev gibt Zusage für München

Wie schon in den vergangenen Jahren wird Alexander Zverev auch 2020 beim ATP-Tour-250-Turnier in München aufschlagen. Die deutsche Nummer eins gab ihre Zusage ebenso wie vor wenigen Tagen der italienische Aufsteiger Jannik Sinner.

von Pressemitteilung

zuletzt bearbeitet: 30.12.2019, 14:13 Uhr

© BMW OPen by FWU Alexander Zverev kommt wieder nach München

Deutschlands bester Tennisspieler, Alexander Zverev, wird auch 2020 bei den BMW Open by FWU (27. April bis 3. Mai) aufschlagen. Es ist bereits der siebte Auftritt in Folge von Alexander Zverev bei dem traditionsreichen Weltklasseturnier. Mit der Bayerischen Landeshautstadt und dem Turnier verbindet ihn viel: „München ist eines meiner Lieblings-Sandplatzturniere auf der Tour, hier habe ich zwei Mal gewonnen und die Leute sind wirklich großartig. Von den Zuschauern über die Veranstalter bis zu jedem Staffmember, alle geben sich größte Mühe, dass man sich als Spieler wohlfühlt“, erklärt der 22-jährige Zverev. 2017 und 2018 hat der aktuelle Weltranglistensiebte das mit knapp 600.000 Euro dotierte Turnier gewonnen und ist jeweils mit einem nagelneuen BMW i8 vom Platz gefahren. „Ich freue mich, auch 2020 wieder dabei zu sein. Es ist immer eine große Motivation, hier vor meinen Fans zu spielen“, sagt Zverev, der im letzten Jahr frühzeitig ausgeschieden war.

„Die Freude ist riesengroß, dass wir Alexander Zverev wieder für unser Turnier gewinnen konnten. Es unterstreicht den Stellenwert Münchens in seinem Turnierkalender“, sagt Turnierdirektor Patrik Kühnen. Ins Turniergeschehen eingreifen wird der ATP-Weltmeister von 2018 am Mittwoch oder Donnerstag. „Es ist nicht selbstverständlich, dass Alex in München aufschlägt. Umso mehr freut es uns für alle Tennis- und Sportfans, dass er seit 2014 ununterbrochen für unser Turnier zugesagt hat“, so Kühnen weiter.

Erst vor Kurzem ist den Veranstaltern die Verpflichtung des amtierenden #NextGen-Siegers Jannik Sinner aus Italien gelungen. Seine Teilnehme zahlt voll auf das Turnierkonzept ein, den Zuschauern einen Mix aus jungen wilden Spielern und zahlreichen Topspielern zu präsentieren. Patrik Kühnen prognostiziert dem Shootingstar eine erfolgreiche Zukunft: „Jannik gehört zu den größten Juwelen im Tennis und er hat 2019 eindrucksvoll gezeigt, dass er eine einzigartige Karriere wie Federer, Nadal oder Djokovic hinlegen kann.“ Der 18-Jährige hat sich 2019 auf Weltranglistenplatz 78 vorgespielt. Er ist damit der jüngste Spieler in den Top-80. Das ist im selben Alter vorher nur den Weltklassespielern Rafael Nadal, Andy Murray, Novak Djokovic und zuletzt Denis Shapovalov gelungen. „Beim Münchner Turnier zu spielen, bedeutet mir sehr viel. Das Turnier hat einen hervorragenden Ruf, steht für ein hochklassiges Weltklassefeld, eine lange Tradition und eine super Kulisse. Ich freue mich daher sehr, im April nach München zu kommen“, sagt Jannik Sinner.