ATP Almaty: Aufwärtstrend setzt sich fort! Medvedev zieht ins Finale ein

Daniil Medvedev hat beim ATP-250-Turnier in Almaty das Endspiel erreicht. Der 29-Jährige bezwang James Duckworth mit 6:7 (8), 6:2 und 6:3. Morgen geht es gegen Corentin Moutet um den Titel.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 18.10.2025, 18:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Daniil Medvedev scheint immer besser in Form zu kommen.

Medvedev setzte somit seine Aufholjagd im "Race to Turin" fort und wahrte seine Chance, sich zum siebten Mal in Folge für die ATP-Finals zu qualifizieren. Im Live-Race rangiert der ehemalige Weltranglisten-Erste nun bereits auf Platz 13 und ist den vor ihm platzierten Rune und Ruud dicht auf den Fersen.

Gegen den formstarken Duckworth lieferte Medvedev eine überzeugende Leistung ab. „Ich denke, das Niveau war heute unglaublich, sowohl von mir als auch von meinem Gegner“, so der US Open-Sieger von 2021. „Im Tiebreak hätte ich besser spielen können, aber so etwas passiert. Im Laufe des Spiels haben wir beide einige tolle Punkte erzielt, daher bin ich wirklich glücklich, dieses Match gewonnen zu haben.“

Letzte sechs Finale verloren

Nach seinen Halbfinalteilnahmen in Peking und Shanghai setzte der Russe jedenfalls seinen Aufwärtstrend fort und spielt morgen um seinen ersten Turniersieg seit Rom 2023. Medvedev wird sicher alles daran setzen, seine zuletzt äußerst magere Final-Bilanz zu verbessern - seine letzten sechs Endspiele verlor der 29-Jährige allesamt. Ein schöner Rekord ist dem Russen in jedem Fall sicher. Durch seinen Halbfinal-Erfolg avancierte er zum ersten nach 1990 geborenen Spieler, der 40 ATP-Endspiele erreichte.

Gegner wird morgen der Franzose Corentin Moutet sein, der den US-Amerikaner Alex Michelsen mit 7:5 und 6:4 bezwang.

Hier das Einzel-Tableau in Almaty

Hier der Stand im Race to Turin (ATP)

