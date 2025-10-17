ATP Almaty: Medvedev mit Sieg über Marozsan ins Halbfinale

Nach hart umkämpftem ersten Durchgang bei Abwehr von drei Satzbällen übernahm Daniil Medvedev im Viertelfinale des ATP-250-Turniers in Almaty gegen den Ungarn Fabian Marozsan immer deutlicher das Zepter und siegte sich in zwei Sätzen ins Halbfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.10.2025, 11:41 Uhr

© Getty Images Nach hartem Widerstand zu Beginn spielte sich Daniil Medvedev in Almaty zu einem Zweisatz-Erfolg gegen Fabian Marozsan.

Mit dem Erfolg im bislang einzigen Duell bei den US Open im vergangenen Jahr ging Daniil Medvedev beim ATP-250-Event im kasachischen Almaty in sein Viertelfinal-Duell gegen Fabian Marozsan.

Und der 26-jährige Marozsan zeigte zu Beginn der Partie auf, warum er bei einer 6:11-Bilanz bislang mehr als die Hälfte seiner Begegnungen mit Top-10-Spielern für sich entscheiden konnte. Nachdem beide Spieler sich vom Start weg bei eigenem Aufschlag keine Blöße gaben, erspielte sich der Ungar beim Stand von 5:4 insgesamt drei Satzbälle, konnte diese aber nicht verwerten und musste im Anschluss alle Spiele bis zum Satzende abgeben.

Mit dem Momentum im Rücken fand Medvedev immer besser zu seinem Spiel und dominierte die Partie fortan. Als der 29-Jährige nach zwei Breaks zum Matchgewinn servierte, vergab der Russe erst drei laufende Matchbälle, ehe er mit zwei Assen in Folge den 7:5, 6:2-Erfolg nach 67 Minuten eintüten konnte.

Nach der Partie kommentierte der US-Open-Sieger von 2021 im On-Court-Interview: „Ich wusste schon vor der Begegnung aufgrund der starken Bilanz von Fabian gegen Top-10-Spieler, dass es eine schwierige Aufgabe wird. Umso zufriedener bin ich mit meiner Leistung, die ich gerade auch nach dem gewonnenen ersten Durchgang zeigen konnte.“

Im Halbfinale sieht sich der ehemalige Weltranglistenerste dem australischen Qualifikanten James Duckworth gegenüber, der sich überraschend deutlich mit 6:3, 6:2 gegen den an Nr. 3 gesetzten Italiener Flavio Cobolli behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Almaty