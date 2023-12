ATP: Andrey Rublev muss mentalen Rückstand aufholen

Andrey Rublev hat ein gutes Jahr 2023 gespielt. Und weiß dennoch, wo er sich weiter verbessern muss.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.11.2023, 14:43 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev bei den ATP Finals in Turin 2023

Andrey Rublev hat in der Spielzeit 2023 56 Einzelpartien gewonnen, in Monte-Carlo seinen ersten ATP-Masters-1000-Titel im Einzel geholt, das Jahr an Position fünf der ATP-Charts abgeschlossen. Eine sehr gute Saison also, auch wenn Rublev weiterhin auf den erstmaligen Einzug in die Vorschlussrunde eines Majors warten muss. Auch 2023 war bei den Grand-Slam-Turnieren spätestens im Viertelfinale Schluss: bei den Australian Open und in Wimbledon jeweils gegen Novak Djokovic, bei den US Open gegen Daniil Medvedev.

Das kann nicht im Sinne von Rublev sein, der seit Jahren zur absoluten Weltspitze gehört. Auch wenn der immer noch erst 26-Jährige vor ein paar Wochen in Wien meinte, dass es eigentlich egal sei, ob er im Viertelfinale oder dann eben im Halbfinale ausscheide.

Rublev verbessert Beinarbeit und Defensive

Aber insgesamt vermittelt Rublev im Interview mit dem Portal Championat einen zufriedenen Eindruck. „In diesem Jahr habe ich meine Rückhand sehr verbessert“, erklärte Rublev also. Das bereite ihm ein gutes Gefühl. „Und meine Beinarbeit ist besser geworden. Am Ende habe ich mich viel schneller über den Platz bewegt als noch zu Beginn des Jahres.“ Was ihm auch in der Verteidigung geholfen habe.

Aber man lernt nie aus. Schon gar nicht, wenn man sieht, wie die Konkurrenz kontinuierlich besser wird. „Die Hauptsache ist natürlich der psychologische Aspekt. Das ist es, was ich am meisten im Vergleich mit Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz oder Jannik Sinner vermisse. Sie sind psychologisch viel stabiler als ich.“

Was sich dann ja auch bei den ganz großen Matches gezeigt hat.