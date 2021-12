ATP: Andrey Rublev muss seine Einstellung verbessern

Der Russe Andrey Rublev zeigte sich im Rahmen der Mubadala World Tennis Championships trotz seines Turniersieges auch durchaus selbstkritisch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.12.2021, 11:23 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev fehlt laut eigener Aussage noch die richtige Einstellung für ganz oben

Mit dem Sieg beim Einladungsturnier Mubadala World Tennis Championships in Abu Dhabi setzte Andrey Rublev ein kleines Ausrufezeichen für die kommende Saison 2022. Mit Siegen über Denis Shapovalov und Andy Murray zeigte sich der aktuell Weltranglisten-Fünfte in guter Verfassung. Jetzt gilt es die Form in den Jänner zu transportieren - und auch am professionellen Mind-Set zu schrauben.

So hatte etwa Branchenprimus Novak Djokovic dem 24-Jährigen in der Vergangenheit mentale Schwächen attestiert: „Er ist ein Spieler, der sich schwertut, wenn etwas schiefläuft. Er macht zu viele unerzwungene Fehler.“ Die Einschätzung Djokovics lässt sich auch gut in den Statistiken des Moskauers ablesen. In entscheidenden Partien verliert Rublev viel zu oft die Konstanz und muss wie bei den Endspielen in Monte Carlo oder Cincinnati viel zu klare Niederlagen einstecken.

„Djokovic hat bei dem Thema vollkommen Recht“

Das sieht auch der Russe selbst so und verhehlte in den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht, dass er die richtige Einstellung für ganz, ganz oben noch nicht gefunden hat: „Mir ist das ganz klar und Djokovic hat bei dem Thema vollkommen Recht. Der Prozess, seine Emotionen zu kontrollieren, braucht immer Zeit. Bei mir gibt es Zeiten, in denen ich fünf Games kontrolliert bin, aber die nächsten zwei, drei Spiele bin ich nicht kontrolliert.“

Zwar sehe der achtfache ATP-Turnierchampion in 2021 bereits eine Steigerung zu den vorhergehenden Saisonen, aber Potential nach oben sei noch reichlich vorhanden: „Ich bin schon besser unterwegs und verhalte mich im Vergleich zu 2020 bereits konstanter, aber wenn ich mich mit den Besten der Welt vergleiche, ist es nicht genug. Deshalb sage ich immer, dass ich diesen Aspekt verbessern muss.“ Gelegenheit dazu findet Rublev bereits ab 1. Jänner 2022 beim ATP Cup in Sydney.