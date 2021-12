ATP: Andy Murray und Jan de Witt testen einander

Andy Murray baut sein Trainer-Team um. Teil der neuen Konstellation könnte der deutsche Coach Jan de Witt werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.12.2021, 15:40 Uhr

© Getty Images Jamie Delgado und Andy Murray gehen getrennte Wege

Nicht nur bei den Frauen gibt es im Coaching-Bereich neue Konstellationen (etwa bei Iga Swiatek, Angelique Kerber, Emma Raducanu oder Simona Halep - bei Letzterer schon etwas länger), auch bei den Männern haben sich ein paar Spieler neu orientiert. Jamie Delgado hat das Team von Andy Murray verlassen und bei Denis Shapovalov angeheuert. Was wohl zur Folge hat, dass dessen Zeit mit Mikhail Youzhny als Coach zu einem Ende gekommen ist.

Muray wiederum stellt sich für den wohl letzten Angriff auf die erweiterte Weltspitze neu auf. Und versucht es mit Jan de Witt, wie in den sozialen Netzwerken kolportiert wird. Murray liegt derzeit auf Position 134 der ATP-Charts, konnte das Jahr 2021 immerhin mit einer positiven Bilanz abschließen: Murray gewann 15 Matches, verlor eines weniger.

Jan de Witt wiederum hat während seiner Karriere als Trainer Gilles Simon, Nikoloz Basilashvili, Viktor Troicki, Gael Monfils und ein paar weitere Profis betreut, bis in den Herbst war der deutsche Nachwuchsmann Rudi Molleker in der Breakpoint Base von de Witt in Halle/Westfalen. Murray und de Witt sollen das erste Mal ab kommenden Donnerstag in Abu Dhabi bei einem Schaukampf antreten, für den auch Dominic Thiem, Rafael Nadal oder Denis Shapovalov antreten.