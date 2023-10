ATP Antwerpen: Alexander Bublik behält im Endspiel gegen Arthur Fils die Oberhand

Der Kasache Alexander Bublik holte sich beim ATP-World-Tour-250-Event in Antwerpen in einem zeitlich gesehen äußerst kompakten Endspiel gegen den Franzosen Arthur Fils seinen dritten Titel auf der Herren-Tour.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 22.10.2023, 19:11 Uhr

© Getty Images Alexander Bublik erhöht in Antwerpen auf drei Karriere-ATP-Titel

Wenn Alexander Bublik Lust hat, ist er ein ausgesprochen unangenehmer Gegner. Nur hat der Kasache eben nicht immer Lust. Diese Woche dürften die Glückshormone beim aktuell Weltranglisten-36. aber wieder richtig eingeschossen sein. Und so durfte sich Bublik nach einem lediglich 75 Minuten dauernden Finalspiel beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Antwerpen über einen souverän eingefahrenen 6:4,-6:4-Erfolg gegen den aufstrebenden Franzosen Arthur Fils freuen.

Für den gebürtigen Russen war es der dritte Titel auf der ATP Tour nach Montpellier 2022 und Halle in diesem Jahr. Im Ranking wird sich Bublik am Montag wieder unter den Top 30 der Tennis-Herren wiederfinden. Kontrahent Fils bestätigte mit dem Finaleinzug in Belgien seine starke Form in diesem Jahr, verpasste jedoch seinen zweiten Turniersieg nach Lyon Ende Mai.

Tsitsipas-Brüder holen den Doppel-Titel

Im Doppel sicherten sich die Brüder Tsitsipas den Titel: Der im Einzel topgesetzte Stefanos konnte sich an der Seite seines Bruders Petros für sein Halbfinal-Aus gegen Fils rehabilitieren. Die beiden Griechen setzten sich im Endspiel gegen die israelisch-tschechische Paarung Ariel Behar und Adam Pavlasek knapp aber doch mit 6:8 (5), 6:4 und 10:8 im Champions-Tiebreak durch.

