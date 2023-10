ATP Antwerpen: Dominic Thiem - Endlich mal opportunistisch

Dominic Thiem hat am Dienstagabend in Antwerpen den Einzug ins Achtelfinale klar gemacht. Auch weil er diesmal seine Gelegenheiten genutzt hat.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.10.2023, 08:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA Pictures Dominic Thiem hat gegen Luca Nardi ein enges Match gederht

Im Sprachgebrauch der US-Sportreporter findet sich ja das schöne Wort „opportunistic“. Gemeint ist damit, dass ein Sportler oder ein Team sich jede noch so kleine Möglichkeit packt, um daraus einen Erfolg abzuleiten. So gesehen war Dominic Thiem am Dienstagabend in Antwerpen sehr opportunistisch - endlich mal, möchte man fast sagen.

Denn eigentlich war Luca Nardi nach gewonnenem ersten Satz schon auf dem Weg ins Achtelfinale, führte im zweiten Durchgang mit Break 3:2 und hatte bei eigenem Aufschlag ein 40:0. Aber gerade dann bot der Italiener Dominic Thiem plötzliche ein kleines Türchen an, durch das dieser mit dann grundsolidem Spiel auch marschierte. Im Tiebreak haben Nardi dann zwar nur zwei Punkte zum Sieg gefehelt - im Entscheidungssatz war es aber nur Thiem, der der Ton angab.

Hanfmann schlägt Thiem in Kitzbühel

Damit darf sich Dominic Thiem nun mit Yannick Hanfmann messen, der Nummer fünf in Antwerpen. Die beiden haben bislang einmal gegeneinander gespielt, 2022 in Kitzbühel gewann der Deutsche in drei Sätzen. Hanfmann spielt eine sehr ordentliche Saison, ist in Antwerpen an Position fünf gesetzt. Die Ausgangslage ist dennoch offen - denn ab und zu hat die Vorhand von Thiem neben Nardi eingeschlagen wie eine Rakete im Nachbarhaus von Edmund Sackbauer in der legendären Silvester-Folge von „Ein echter Wiener geht nicht unter“.

Ab und zu hat Thiem gegen Nardi aber auch die Rückhand longline ziemlich eindeutig verzogen - was sich am Ende aber nicht gerächt hat. Der Einstieg an einem Dienstagabend in ein ATP-Turnier ist also geglückt - am kommenden Dienstag wird sich das Procedere in Wien für Dominic Thiem wiederholen. Allerdings unter anderen Umständen: Denn es ist davon auszugehen, dass die Stadthalle dem Lokalmatador und Champion von 2019 so richtig unter die Arme greifen wird. In Antwerpen gab es zwar auch ein paar Unterstützer für Thiem - in Stimmung bringen musste sich der mittlerweile 30-Jährige schon selbst. Was ab Mitte des zweiten Satzes auch gelungen ist.

Hier das Einzel-Tableau in Antwerpen