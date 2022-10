ATP Antwerpen: Dominic Thiem mit kleinem Stolperer im Viertelfinale

Dominic Thiem ist in das Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Antwerpen eingezogen. Der Österreicher bezwang Francisco Cerundolo mit 6:1, 1:6 und 7:5 und trifft nun auf Hubert Hurkacz, die Nummer eins des Events.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.10.2022, 17:10 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem darf mit sich zufrieden sein

Thiem begann stark, nahm Cerundolo gleich dessen erstes Aufschlagspiel ab. Und schaute nicht meht zurück: Nach 32 Minuten war der erste Satz mit 6:1 auf der Habenseite zu verbuchen. Exakt entgegengesetzt der Verlauf von Durchgang zwei: Auch der dauerte 32 Minuten. Diesmal allerdings war es Cerundolo, der in seinem ersten Match den starken Schweizer Marc-Andrea Huesler bezwingen konnte, der mit 6:1 den Ausgleich schaffte.

Die Entscheidung verlief bis zum 3:3 ausgeglichen, dann gab Thiem ein 40:15 aus der Hand. Cerundolo konnte nun auf seine Vorhand bauen, schaffte das Break zum 4:3. Und gab dieses mit vier Fehlern mit ebenjener Vorhand gleich wieder zurück. Im zwölften Spiel nutzte Thiem dann seine erste Chance auf den Einzug unter die letzten acht. Und stellte damit gleichzeitig sicher, dass er ab Montag wieder bestklassierter Österreicher in den ATP-Charts sein wird.

Im Viertelfinale wartet mit Hubert Hurkacz die Nummer eins des Turniers. Der Pole hatte sich schon am Mittwoch in drei Sätzen gegen den Briten Jack Draper durchgesetzt. Thiems Bilanz gegen Hurkacz steht bei 0:3. Zuletzt verlor er gegen den Polen in Metz.

