ATP Antwerpen: Dominic Thiem vs Hubert Hurkacz im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem (ATP-Nr. 132) trifft im Viertelfinale des ATP-250er-Turniers in Antwerpen auf Hubert Hurkacz (ATP-Nr. 11) - ab 14 Uhr live im TV und Livestream über Sky Sport Austria. Sowie im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.10.2022, 21:06 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem, Hubert Hurkacz

Und täglich grüßt das Murmeltier - oder eben Hubert Hurkacz: Der hat gegen Dominic Thiem erst vor wenigen Wochen in Metz gespielt und hier recht entspannt mit 6:3, 6:4 gewonnen, der dritte Sieg im dritten Vergleich.

Was auch Dominic Thiem weiß: "Seit zwei Jahren ist er einer der Besten der Welt, vor allem in der Halle", so Thiem in einem kurzen Ausblick nach seinem Sieg über Francisco Cerundolo am Donnerstag. "Unglaubliche Aufschläge, wir haben erst vor drei oder vier Wochen in Metz gespielt, wo er einen ziemlich leichten Sieg gegen mich hatte. Ich hoffe, dass ich es ihm morgen schwerer und einen weiteren Schritt nach vorne machen kann."

Morgen - oder wie wir aus Aktualitätsgründen sagen: Heute.

Wann spielt Thiem gegen Hurkacz?

Das Viertelfinale zwischen Dominic Thiem und Hubert Hurkacz ist nicht vor 14 Uhr angesetzt, zuvor bespielen sich noch Sebastian Korda und Yoshihito Nishioka. Sky Sport Austria überträgt live im TV und Livestream, wir haben den Liveticker für euch!

