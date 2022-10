ATP Antwerpen: Dominic Thiem zum Auftakt gegen Wildcard-Mann Michael Geerts

Österreichs Top-Spieler Dominic Thiem trifft beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Antwerpen in der ersten Runde auf den Wildcard-Spieler und Lokalmatador Michael Geerts.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 15.10.2022, 21:29 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem hat beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Antwerpen ein gutes Auftaktlos gezogen

Die Niederlage am heutigen Halbfinaltag beim ATP-Turnier in Giron war mit Sicherheit nicht die bitterste oder deprimierendste, die der Lichtenwörther in seiner Karriere hinnehmen musste. Im starken Duell mit dem Russen Andrey Rublev zeigte sich der Österreicher phasenweise von seiner besten Seite. Vom Tempo war Thiem mit Sicherheit auf Augenhöhe mit dem aktuell Weltranglisten-Neunten.

Zu einem erneuten Duell mit seinem Kumpel aus Moskau kann es beim nächstwöchigen ATP-World-Tour-250-Turnier in Antwerpen nicht kommen. So ist Thiem zwar in der belgischen Metropole mit von der Partie, Rublev wäre jedoch in Neapel verpflichtet gewesen, zog dort aber ohnehin auch kurzfristig raus, weil er sich noch ein Päuschen gönnen möchte, bevor es in die heiße Phase um heißersehnte Punkte für die ATP-Finals geht.

Im Achtelfinale wieder Cerundolo?

Der Niederösterreicher hat zum Auftakt bei den European Open den Wildcard-Lokalmatador Michael Geerts zugelost bekommen. Mit Sicherheit ein dankbares Los und eine mehr als machbare Aufgabe für einen Thiem, der die Form aus dem Nordwesten Spaniens sicher bis nach Belgien transportieren wird können. Zu Wünschen wäre es jedenfalls - jedoch fix ist nix.

Geerts verbringt den Großteil seines Tennisjahres eine Stufe weiter unten auf ATP-Challenger-Niveau mit eher gemischten Ergebnissen, wenngleich ein paar positive Ausreißer in der Vita des 27-Jährigen aufscheinen. Sollte diese Hürde überwunden sein, könnte ein erneutes Duell mit dem Argentinier Francisco Cerundolo anstehen. Thiem hatte diese Woche den Weltranglisten-29. im Viertelfinale von Giron in zwei starken Sätzen bezwungen.

Cerundolo müsste allerdings vorher ohnehin den Schweizer Marc-Andrea Huesler aus dem Rennen nehmen. Sollte Thiem gar ins Viertelfinale kommen, stünde mit größter Wahrscheinlichkeit ein Match-Up mit dem Polen Hubert Hurkacz an. An die Nummer eins des Turniers hat der Österreicher nicht die besten Erinnerungen. In Metz Ende September bezwang der Weltranglisten-Elfte Thiem klar 6:3, 6:4.

Hier das Einzel-Tableau aus Antwerpen.