ATP Antwerpen: Murray wieder gegen Tiafoe - aber mit besseren Chancen?

In Antwerpen hat Andy Murray 2019 sein bislang letztes Einzel-Turnier gewonnen. Der Weg zu einem neuerlichen Championat könnte steinig werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.10.2021, 14:32 Uhr

© Getty Images Andy Murray

In der Woche vor den US Open 2021 sind sich Andy Murray und Frances Tiafoe beim ATP-Tour-250-Turnier in Winston Salem begegnet. Das Ergebnis - Tiafoe gewann mit 7:6 (5) und 6:3 - spiegelt die Frustration nicht wider, die Murray nach dem Match zu Protokoll gegeben hat. Er sei bestenfalls auf dem Level um Platz 50 bis 60, so der Schotte damals, und wenn ihn sein zweiter Aufschlag verlasse, nicht einmal das.

Ein paar Tage später hat Andy Murray bei den US Open Stefanos Tsitsipas bis in den fünften Satz getrieben, das sah schon nicht mehr nach außerhalb der Top 50 aus. Und vergangene Woche in Indian Wells ärgerte der zweimalige Goldmedaillengewinner bei Olympischen Spielen seinen Nachfolger Alexander Zverev gehörig. Nachdem Murray zuvor Adrian Mannarino recht komfortabel und Carlos Alcaraz nach einer taktischen Meisterleistung besiegt hatte.

Wildcard für Murray in Wien

Das alles ist für die Fans von Andy Murray sicherlich positiv zu bewerten (wie auch der Umstand, dass ausgerechnet Sir Andrew der einzige der Großen Vier ist, der derzeit Lust auf bzw. die körperlichen Voraussetzungen für den Tennissport hat), die aktuelle Weltrangliste weist ihn aber lediglich auf Position 172 aus. Murray ist also auf Wildcards angewiesen, die Veranstalter in Antwerpen haben diese sicherlich ebenso freudig vergeben wie Turnierchef Herwig Straka für die kommende Woche in Wien.

In Antwerpen geht es nun wieder gegen Frances Tiafoe, grundsätzlich schon mal keine glanzvolle Auslosung. Dass danach mit Diego Schwartzman die Nummer zwei des traditionsreichen Events in Belgien wartet, macht auch keinen allzu schlanken Fuß für Andy Murray. Auf der anderen Seite bringt der Routinier glorreiche Erinnerungen mit nach Antwerpen: 2019 konnte er hier seinen bislang letzten Einzel-Titel holen, den einzigen nach seiner Hüftoperation. Für die Verteidigung dieses Championats scheint Murray nach dem Frust von Winston Salem langsam wieder in Form zu kommen.

