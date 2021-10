ATP Antwerpen: Sinner ohne Probleme weiter - jetzt gegen Harris

Turnierfavorit Jannik Sinner ist beim ATP-Tour-250-Event in Antwerpen in die Vorschlussrunde eingezogen. Sinner besiegte Arthur Rinderknech glatt in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.10.2021, 18:24 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner fehlen noch zwei Siege zum Titel in Antwerpen

Die europäischen Hallen und Jannik Sinner - das passt im Herbst 2021 ganz gut. Nach seinem Triumph in Sofia vor wenigen Tagen steht der Südtiroler auch beim ATP-Tour-250-Turnier in Antwerpen schon wieder im Halbfinale. Sinner gewann gegen Arthur Rinderknech aus Frankreich nach 78 Minuten Spielzeit mit 6:4 und 6:2. In der Vorschlussrunde bekommt es Sinner mit Lloyd Harris aus Südafrika zu tun.

Im Gegensatz zu Sinner hat der Südafrikaner Harris schon drei Matches in den Beinen - denn nur die vier Topgesetzten erhielten in Antwerpen ein Freilos in Runde eins. Harris, der noch kein Turnier auf der ATP-Tour gewinnen konnte, schlug am Freitag Marton Fucsovics mit 6:2 und 7:5.

Über die Besetzung des zweiten Halbfinales wird erst am späteren Abend entschieden. Es könnte zwei junge US-Amerikaner werden. Denn Brandon Nakashima sind gegen Diego Schwartzman ebenso Chancen auf ein Weiterkommen einzurechnen wie Jenson Brooksby gegen Alejandro Davidovich Fokina.

