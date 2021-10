ATP Antwerpen: Traumfinale - Jannik Sinner fordert Diego Schwartzman

Mit Jannik Sinner und Diego Schwartzman stehen die beiden beim ATP-World-Tour-250-Event in Antwerpen topgesetzten Spieler im Endspiel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.10.2021, 21:25 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner steht in Antwerpen in seinem fünften Saisonfinale.

Die Zuschauer bei den European Open in Antwerpen dürfen sich über ein topbesetztes Endspiel freuen: Mit Jannik Sinner und Diego Schwartzmann haben sich die Nummern eins und zwei des ATP-World-Tour-250-Turniers in der belgischen Hafenstadt bis ins Finale gespielt. Während der Südtiroler den an sieben gesetzten Südafrikaner Lloyd Harris klar 6:2, 6:2 bezwingen konnte, setzte sich Schwartzmann nicht minder beeindruckend 6:4, 6:0 gegen den US-Amerikaner Jenson Brooksby durch.

Sinner steht damit schon in seinem fünften Endspiel in dieser Saison - die Turniere in Melbourne, Washington und Sofia konnte er für sich entscheiden, lediglich das Endspiel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami ging gegen den Polen Hubert Hurkacz 6:7 (4), 4:6 verloren. „Die Plätze hier sind sehr ähnlich wie die in Sofia, wo ich bereits zweimal das Turnier gewinnen konnte. Ich liebe es hier zu spielen, ich denke, dass ich mich hier gut bewegen kann. Ich freue mich sehr über meine heute Leistung“, meinte der Italiener im On-Court-Interview nach der Partie.

Premiere für Sinner vs. Schwartzman

Schwartzman hatte in seinem Match gegen den US-amerikanischen Jungspund Brooksby lediglich in Satz eins mit der Gegenwehr seines Kontrahenten zu kämpfen. Bis zum Stand von 4:4 konnte der 20-Jährige mit dem Südamerikaner auch noch gut mithalten, dann aber riss der Faden komplett. Brooksby gab sein Service zum 4:5-Rückstand zu Null ab und konnte auch in Satz Nummer zwei keines seiner drei Aufschlagspiele durchbringen. Dennoch ist die Semifinalteilnahme aus der Qualifikation heraus für den jungen Mann aus Kalifornien ein weiteres starkes Ergebnis.

Im Head-to-head der beiden Finalgegner steht es überraschenderweise noch 0:0. Die Weltranglisten-Nachbarn (Positionen 13 und 14) sind auf ATP-Tour-Niveau bislang noch nie aufeinander getroffen. Sollte Sinner den Titel holen können, wäre er mit vier Turniererfolgen 2021 auf einer Stufe mit Novak Djokovic, Daniil Medvedev und Alexander Zverev. Lediglich Casper Ruud konnte in der laufenden Saison bereits fünf Trophäen stemmen.

