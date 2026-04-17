ATP: Arthur Fils schlägt Musetti in Barcelona - nun gegen Youngster Rafael Jodar

Der Franzose Arthur Fils bleibt 2026 weiter in bestechender Form: Im Viertelfinale von Barcelona schlug er nun den an zwei gesetzten Lorenzo Musetti mit 6:3, 6:4.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.04.2026, 19:42 Uhr

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© Getty Images Arthur Fils

Fils zeigt sich damit weiterhin als einer der Spieler der vergangenen Wochen - und das, nachdem er vom Sommer letzten Jahres bis zum Februar dieser Saison verletzungsbedingt außer Gefecht gesetzt war.

Neben dem starken Aufschlag und der Vorhand war es vor allem die Rückhand, die dem Weltranglisten-30. gegen Top-Ten-Mann Musetti half - unter anderem bei einem langen Ballwechsel zum entscheidenden Break. “Jeder wartet ja auf den harten Aufschlag oder die Vorhand. Aber ich weiß, dass ich auch eine gute Rückhand habe und sie zehn Stunden lang ohne Fehler ins Feld bringe", sagte Fils grinsend. “Ich bin glücklich mit meiner Vorstellung heute, das war alles sehr solide.”

Zuvor hatten bereits Andrey Rublev und Hamad Medjedovic ihr Ticket für die Vorschlussrunde gebucht.

Nun gegen Überraschungsmann Jodar

Fils steht in seinem 13. Halbfinale auf der Tour - und seinem dritten bereits in 2026. Überhaupt hat er 14 seiner letzten 17 Matches gewonnen. Er trifft nun auf den 19-jährigen spanischen Wildcardspieler Rafael Jodar, der Cameron Norrie mit 6.3, 6:2 besiegte.

Jodar setzt damit seinen Lauf fort: Er hatte in der vergangenen Woche in Marrakesch seinen ersten Tour-Titel gefeiert. Im ATP-Live-Ranking steht er bereits auf Platz 42.

Der topgesetzte Carlos Alcaraz hatte sich in Barcelona nach seinem Auftakterfolg aufgrund von Handgelenksproblemen aus dem Turnier verabschiedet.