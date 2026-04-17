ATP Barcelona: Überraschungsmann Medjedovic fordert Rublev im Halbfinale

Hamad Medjedovic und Andrey Rublev haben als erste Spieler das Halbfinale beim ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.04.2026, 15:01 Uhr

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© Getty Images Andrey Rublev ist in Barcelona ins Halbfinale eingezogen

Der Lauf von Hamad Medjedovic in Barcelona geht weiter! Der serbische Qualifikant besiegte am Freitag Nuno Borges mit 7:6 (6) und 6.2 und zog damit in die Vorschlussrunde ein. Auf dem Weg dorthin hatte Medjedovic auch den an Position drei gesetzten Alex de Minaur besiegt.

Andrey Rublev wird morgen als Nächster gegen Medjedovic sein Glück versuchen. Rublev gewann gegen Tomas Machac sicher mit 6:4 und 6:3. Machac war ja kampflos in die Runde der letzten acht eingezogen, weil Turnierfavorit Carlos Alcaraz zur Achtelfinal-Partie gegen den Tschechen nicht antreten konnte.

In der unteren Tableau-Hälfte kommt es heute zum Schlager zwischen Arthur Fils und dem an Position zwei gesetzten Lorenzo Musetti. Das vierte Viertelfinale bestreiten Youngster Rafael Jodar und Camero Norrie.

Hier das Einzel-Tableau in Barcelona



