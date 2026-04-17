ATP München: Shelton mit Statement-Sieg gegen Fonseca ins Halbfinale

Ben Shelton ist mit einem 6.3, 3:6 und 6.3 gegen Joao Fonseca ins Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in München eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.04.2026, 17:39 Uhr

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© Getty Images Ben Shelton steht in München erneut im Halbfinale

Man konnte in den letzte Tagen in München ein bisschen den Eindruck gewinnen, dass Ben Shelton die Fragen nach seinem Viertelfinal-Gegner Joao Fonseca ein wenig auf die Nerven gingen. Und dass es dem Vorjahresfinalisten dessenthalben ein Anliegen war, den jungen Brasilianer in die Schranken zu weisen. Was ihm mit 6:3, 3:6 und 6:3 vor voll besetzten Tribünen beim MTTC Iphitos auch gelang. Shelton hatte im Vorjahr ja das Endspiel erreicht, für Fonseca geht mit dieser Niederlage die Premiere in München zu Ende.

Der morgige Gegner für Shelton wird nun im letzten Match des Tages ermittelt. Da treffen Alex Molcan und Denis Shapovalov aufeinander.

Früher am Freitag hatten sich Flavio Cobolli und Alexander Zverev ihren Platz in der Vorschlussrunde gesichert. Cobolli hatte es gegen Vit Kopriva beim 6:1 und 6:2 eilig. Und Titelverteidiger Zverev machte sich nach 4:1-Führung im ersten Satz das Leben selbst schwer, ehe er gegen Francisco Cerundolo doch noch ungefährdet mit 5:7, 6:0 und 6:2 gewann.

Bislang hat es zwei Partien zwischen Zverev und Cobolli gegeben - und beide hat die deutsche Nummer eins gewonnen. Zunächst im vergangenen Jahr bei den French Open, wenige Tage danach noch einmal auf Rasen in HalleWestfalen.

Hier das Einzel-Tableau in München



