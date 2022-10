ATP Astana: Aufgabe Medvedev - Novak Djokovic steht im Endspiel

Ein völlig unerwartete Aufgabe des Russen Daniil Medvedev beschert Novak Djokovic beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Astana das fünfte Endspiel des Jahres.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 08.10.2022, 17:09 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic steht nach einer Aufgabe des Russen Daniil Medvedev im Endspiel von Astana

Ein sehr überraschendes und für das Publikum auch entäuschendes Ende hat das zweite Semifinale des Tages beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Astana genommen: Der Russe Daniil Medvedev musste gegen Novak Djokovic beim Stand von 6:4, 6:7 (6) aufgeben. Offenbar hatte er sich gegen Ende des Satzes eine Zerrung in den linken Adduktoren zugezogen. Der Serbe wird im Endspiel am Sonntag auf Stefanos Tsitsipas treffen, der Andrey Rublev in drei Sätzen bezwingen konnte.

Bis zum unguten Ende hatte die Partie völlig gehalten, was sie versprochen hatte. Die beiden Kontrahenten waren besonders im zweiten Durchgang absolut auf gleichem Level, nur minimale Nuancen machten den kleinen Unterschied - möglicherweise auch die Verletzung Medvedevs, von der man als neutraler Zuseher aber nichts merkte. Djokovic, der sich im On-Court-Interview geschockt zeigte meinte, dass er möglicherweise gemerkt habe, dass sich der Ostslawe seitlich eine Spur langsamer bewegt habe.

Djokovic hat Chance auf 90. Titel

"Ich hoffe wirklich, dass es nichts zu ernstes ist", sagte der "Djoker". "Ich kenne Daniil, er ist ein toller Typ, er ist ein Kämpfer, ein großer Wettstreiter. Er würde nicht aufgeben, wenn er nicht das Gefühl hätte, dass er nicht weitermachen kann, oder das sich die Verletzung verschlechtern könnte, wenn er weiter machen würde." Der Wimbledon-Gewinner dieses Jahres meinte zudem: "Ich würde vielleicht sogar sagen, dass er der bessere Spieler auf dem Platz war, in beiden Sätzen."

Der 21-fache Grand-Slam-Sieger hat nun die Chance nach dem Titel letzte Woche in Tel Aviv einen zweiten Turniersieg im direkten Anschluss einzufahren. Es wäre das 90. Championat des Mannes aus Belgrad, das vierte in dieser Saison.

