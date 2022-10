ATP Astana: Carlos Alcaraz eröffnet gegen Holger Rune, Novak Djokovic und Daniil Medvedev in unterer Hälfte

In der kommenden Woche geht in Astana ein hochkarätig besetztes ATP-500-Turnier über die Bühne. Unter anderem werden in Kasachstan Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev und Novak Djokovic an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.10.2022, 20:29 Uhr

© Getty Images Unter anderem werden in Astana Novak Djokovic und Carlos Alcaraz an den Start gehen

In der Woche nach seinem Triumph bei den US Open trat Carlos Alcaraz für Spanien im Davis Cup an, in der kommenden Woche kehrt der Weltranglistenerste beim ATP-500-Turnier in Astana auf die reguläre Tour zurück. Eröffnen wird der 19-Jährige gegen Holger Rune, danach würde er auf Stan Wawrinka oder Adrian Mannarino treffen.

Möglicher Viertelfinalgegner ist Andrey Rublev, der sich seinerseits zunächst mit einem Qualifikanten misst. Im Halbfinale könnte es für Alcaraz gegen Stefanos Tsitsipas oder Hubert Hurkacz gehen.

Djokovic eröffnet gegen Garin

Noch etwas dichter ist indes die untere Hälfte besiedelt. Der Superstar des Turniers, Novak Djokovic, landete im dritten Tableauviertel und spielt zunächst gegen Cristian Garin. Danach würde es der Serbe mit Beibit Zhukayev oder Botic van de Zandschulp zu tun bekommen, ehe im Viertelfinale ein Duell mit Jannik Sinner droht.

Am unteren Ende des Tableaus ist Daniil Medvedev, der sein Auftaktmatch gegen Albert Ramos-Vinolas bestreitet, notiert. In der Runde der letzten acht könnte der US-Open-Sieger des Jahres 2021 auf den Kanadier Felix Auger-Aliassime treffen.

