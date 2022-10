ATP Astana: Daniil Medvedev fordert Novak Djokovic - Wiedersehen macht Freude

Erstmals seit rund elf Monaten werden sich Novak Djokovic und Daniil Medvedev im Halbfinale des ATP-500-Turniers von Astana wieder gegenüberstehen. Beide präsentierten sich in der kasachischen Hauptstadt bislang in Topform.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.10.2022, 21:00 Uhr

© Getty Images Das bislang letzte Duell zwischen Daniil Medvedev und Novak Djokovic fand 2021 in Paris-Bercy statt

Vor gar nicht allzu langer Zeit schien es so, als würden Novak Djokovic und Daniil Medvedev zumindest auf Hartplatz in einer eigenen Liga spielen. 2021 bestritten die beiden sowohl bei den Australian Open als auch bei den US Open das Endspiel, das bislang letzte Aufeinandertreffen hatte ebenfalls Final-Charakter. Und ging vor rund elf Monaten in Paris-Bercy in drei Sätzen an Djokovic.

Seither ist viel passiert: Djokovic verpasste in diesem Jahr aufgrund seiner fehlenden Corona-Impfung beide Hartplatz-Majors, Medvedev wusste sich von der bitteren Australian-Open-Finalpleite gegen Rafael Nadal nie so richtig zu erholen. Zumindest bis dato. Denn beim ATP-500-Event in Astana zelebrierte der 26-Jährige bislang beeindruckendes Tennis.

Medvedev gegen Robert Bautista Agut mit Gala

Roberto Bautista Agut, der Medvedev in den vorangegangenen fünf Duellen viermal besiegt hatte, sah im Viertelfinale des Hallenturniers kein Land und konnte nur zwei Games für sich entscheiden. "Ich bin froh, dass ich das richtige Spiel gespielt habe, wirklich solide war und alles gemacht habe, was ich konnte, um ihm das Leben schwer zu machen. Ich bin wirklich froh, ihn geschlagen zu haben", erklärte der aktuelle Weltranglistenvierte im On-Court-Interview.

Insgesamt gab Medvedev in drei Matches nur elf Spiele ab, mit Djokovic wartet nun aber die wohl schwerste aller Prüfungen. "Ich freue mich wirklich darauf, gegen Novak zu spielen", meinte der Russe. Im Head to Head liegt Medvedev mit 4:6 im Hintertreffen.

Djokovic in Topform

Djokovic befindet sich aktuell in beeindruckender Form. Nach seinem ungefährdeten Triumph in Tel Aviv verlor der 21-fache-Grand-Slam-Sieger auch in Astana noch keinen Satz, im Viertelfinale setzte sich der Serbe gegen Karen Khachanov klar mit 6:4 und 6:3 durch.

"Ich erwarte immer Höchstleistungen von mir", meinte Djokovic nach dem Match. "Hoffentlich kann ich das Niveau meines Spiels für morgen noch steigern, denn das werde ich brauchen."

