ATP Astana: Daniil Medvedev hat es eilig

Daniil Medvedev ist souverän in die zweite Runde des ATP-Tour-500-Turniers in Astana eingezogen. Medvedev besiegte Albert Ramos-Vinolas mit 6:3 und 6:1.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.10.2022, 17:54 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev hat es in Astana eilig gehabt

Die Nummer eins des ATP-Tour-500-Turniers in Astana, Carlos Alcaraz, hatte sich am Dienstag früh, sang- und klanglos gegen Jaume Munar abgemeldet, für die Nummer zwei, Daniil Medvedev, lief es deutlich besser. Denn der Russe gewann gegen Albert Ramos-Vinolas mit 6:3 und 6:1 und zog damit ins Achtelfinale ein. Dort geht es entweder gegen Emil Ruusuvuori aus Finnland oder Marc-Andrea Huesler, der erst am Sonntag in Sofia erstmals ein Turnier auf der ATP-Tour gewinnen konnte.

Medvedev hat in diesem Jahr selbst erst ein Event gewonnen, nämlich in Los Cabos. Zu wenig für einen Mann mit den Ansprüchen des Moskauers, der im Laufe der Saison für einige Wochen auch schon die Nummer eins der Welt war.

Im ersten Match der Abendsession konnte sich Lokalmatador Alexandr Bublik gegen Tallon Griekspoor mit 6:0, 4:6 und 6:3 durchsetzen. Bublik spielt im Achtelfinale gegen Hubert Hurkacz.

Die beiden Finalisten von Tel Aviv steigen erst am Mittwoch ins Geschehen ein: Champion Novak Djokovic trifft auf Cristian Garin. Marin Cilic, der Djokovic in Tel Aviv glatt unterlegen war, beginnt gegen Oscar Otte.

Hier das Einzel-Tableau in Astana