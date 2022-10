ATP Astana: Daniil Medvedev komplettiert Viertelfinal-Raster

Daniil Medvedev ist ohne Probleme in das Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Astana eingezogen. Medvedev gewann gegen Emil Ruusuvuori mit 6:3 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.10.2022, 17:09 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev steht in Astana im Viertelfinale

Medvedev hat damit in seinen ersten beiden Partien lediglich neun Spiele abgegeben, zum Auftakt hatte der Russe gegen Albert Ramos Vinolas mit 6:3 und 6:1 gewonnen. Im Viertelfinale trifft Daniil Medvedev nun auf Roberto Bautista Agut. Was grundsätzlich keine gute Nachricht für den US-Open-Champion von 2021 ist: Denn von bislang fünf Partien gegen Bautista Agut konnte Medvedev lediglich eine gewinnen - in diesem Jahr in HalleWestfalen. Wenige Tage später setzte es auf Mallorca aber gleich wieder eine Niederlage.

Sollte sich Medvedev gegen "RBA" behaupten, könnte es in der Vorschlussrunde zum Duell mit Novak Djokovic kommen. Der Serbe setzte sich gegen Botic van de Zandschulp mit exakt demselben Ergebnis durch wie Medvedev gegen Ruusuvuori: 6:3 und 6:2. Im Viertelfinale von Astana spielt Djokovic morgen gegen Karen Khachanov.

In der oberen Hälfte treffen im Viertelfinale Andrey Rublev und Adrian Mannarino bzw. Stefanos Tsitsipas und Hubert Hurkacz aufeinander.

