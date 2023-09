ATP Astana: Dominic Thiem - Den Nerven zum Trotz

Dominic Thiem hat beim ATP-250-Turnier in Astana eine erfolgreiche Rückkehr auf die Tour gefeiert. Im Achtelfinale trifft der Österreicher nun etwas überraschend nicht auf Stan Wawrinka.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.09.2023, 15:42 Uhr

Dominic Thiem trifft nun auf Marcos Giron

Viel fehlte nicht und Dominic Thiem hätte in der ersten Runde des ATP-250-Turniers in Astana Überstunden machen müssen. Doch der US-Open-Sieger von 2020 wehrte gegen Juan Pablo Varillas im zweiten Durchgang insgesamt drei Satzbälle ab und durfte sich letztlich über einen 6:3 und 7:6 (8)-Erfolg freuen.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich durchgekommen bin. Hartes Match, harter Gegner, das letzte Mal habe ich gegen ihn in Buenos Aires verloren", spielte Thiem nach der Partie auf die klare Niederlage im Februar dieses Jahres an. In der argentinischen Hauptstadt hatte sich Varillas mit 6:4 und 6:4 behauptet.

In seinem ersten Indoor-Match in der laufenden Saison präsentierte sich Thiem insgesamt auf ansprechendem Niveau. "Ich habe sehr gut angefangen", meinte der 30-Jährige mit Blick auf den glatten ersten Satz. Danach wurde die Partie jedoch immer umkämpfter. "Ich bin ein bisschen nervös geworden, es war im zweiten Durchgang sehr eng", so Thiem. "Es ist sehr wichtig, in zwei Sätzen durchgekommen zu sein."

Thiem mit einem Tag Pause

Somit durfte sich Thiem auch über ein erfolgreiches Comeback freuen. Seit den US Open in New York, wo er in der zweiten Runde gegen Ben Shelton nach verlorenem ersten Satz aufgegeben hatte, musste der ehemalige Weltranglistendritte aufgrund einer Typ-C-Gastritis pausieren.

Gegen Varillas sei er mit Fortdauer der Begegnung etwas müde geworden, erklärte Thiem. Offenkundige Probleme mit seiner Erkrankung hatte der Österreicher aber nicht. Die gute Nachricht: Der 30-Jährige hat nun einen Tag Pause und bestreitet seine Achtelfinalpartie gegen Marcos Giron erst am Samstag. Der US-Amerikaner bezwang Stan Wawrinka in der ersten Runde in drei Tiebreak-Sätzen.

Hier das Einzel-Tableau in Astana