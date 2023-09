ATP Astana: Dominic Thiem nimmt den nächsten Anlauf

Dominic Thiem wird ab Mittwoch beim ATP-Tour-250-Turnier in Astana aufschlagen. Es wird der erste Start seit den US Open werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.09.2023, 20:01 Uhr

Dominic Thiem bei seinem bislang letzten Match in Flushing Meadows gegen Ben Shelton

Man muss dieser Tage ja einen Kalender zur Hand haben, um zu glauben, was die ATP sich für den Herbst 2023 ausgedacht hat. Und ja: Die ATP-Tour-250-Turniere in Chengdu und Zhuhai werden am übermorgigen Dienstag ihre Champions küren. Und ebenfalls ja: Danach geht es weiter mit den Events in Peking (ein 500er, ab Donnerstag) und in Astana (ein 250er, schon ab Mittwoch). Letzteres ist auch für die österreichischen Tennisfans von besonderem Interesse: Denn da wird Dominic Thiem seinen nächsten Anlauf nehmen.

Und zwar als direkt Qualifizierter für das Hauptfeld. Thiem ist nach mehreren Absagen in das 28er-Raster gerutscht, ist also weder auf eine Wildcard noch auf eine erfolgreiche Qualifikation angewiesen. Fragezeichen stehen also maximal hinter der körperlichen Verfassung vom US-Open-Champion von 2020. Wenn man den Meldungen aus dem Team Thiem aber glaubt, dann ist die Gastritis, die den mittlerweile 30-Jährigen in den vergangenen Wochen geplagt hat, mittlerweile unter Kontrolle gebracht. Das letzte Match gab es ja in Flushing Meadows gegen Ben Shelton, wo Dominic Thiem nach verlorenem ersten Satz aufgeben musste.

Neben Thiem auch Ofner am Start

Die Konkurrenz in Kasachstan ist stark, wenn auch nicht herausragend stark (das wäre dann eher in Peking der Fall gewesen). Tallon Griekspoor aus den Niederlanden wird das Feld anführen, dahinter folgen Sebastian Baez und Lokalmatador Alexander Bublik. Mit beiden verbindet Dominic Thiem ja einigermaßen frische Erinnerungen: Gegen Baez ging das Endspiel von Kitzbühel verloren, gegen Bublik wiederum holte Thiem bei den US Open den ersten Matchsieg bei einem Major seit Anfang 2021.

Mit Sebastian Ofner ist noch ein zweiter Österreicher in Astana vertreten, aber auch der Steirer wird wie Thiem ungesetzt in die Veranstaltung gehen. Ofner hat ein wenig das Momentum verloren, das ihn durch das Frühjahr und bis zum Turniersieg beim ATP-Challenger-Turnier in Salzburg getragen hat. Zuletzt beim Davis Cup in Schwechat musste der aktuell bestplatzierte Österreicher in den ATP-Charts am zweiten Tag wegen einer Rückenverletzung passen. In St. Tropez in der laufenden Woche gab Ofner im Viertelfinale auf.

Dominic Thiem ist also nicht der einzige rot-weiß-rote Hoffnungsträger, hinter dem ein gesundheitliches Fragezeichen steht.