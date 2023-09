Re-Live: Sebastian Ofner vs. Alexander Bublik im TV, Livestream und Liveticker

Sebastian Ofner misst sich im Achtelfinale des ATP-250-Turniers in Astana mit Alexander Bublik. Das Match gibt es ab 14 Uhr live im TV bei Sky Sport Austria, im Stream bei tennistv.com sowie in unserem Liveticker.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.09.2023, 21:19 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Sebastian Ofner fordert Alexander Bublik

Sebastian Ofner bekommt es im Achtelfinale des ATP-250-Events von Astana mit dem an Position drei gesetzten Alexander Bulik zu tun. Im offiziellen Head to Head steht es 0:0, 2018 siegte Bublik in der Qualifikation für ein 250er-Event in New York in zwei Sätzen.

Ofner vs. Bublik - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Sebastian Ofner und Alexander Bublik gibt es ab 14 Uhr live im TV bei Sky Sport Austria, im Stream bei tennistv.com sowie in unserem Liveticker.

Hier das Einzel-Tableau in Astana