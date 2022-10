ATP Astana: Nervenstarker Tsitsipas zieht ins Viertelfinale ein

Stefanos Tsitsipas hat mit einem 7:6 (2) und 7:6 (3) gegen Luca Nardi das Viertelfinale beim ATP-Tour-500-Turnier in Astana erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.10.2022, 17:28 Uhr

© Getty Images Auf Stefanos Tsitsipas wartet in Astana ein starker Gegner

Tsitsipas, in Astana an Position drei gesetzt, tat sich mit dem italienischen Qualifikanten über die gesamte Spielzeit hinweg schwer. In den beiden Tiebreaks zeigte der Grieche aber seine Klassen, gewann mit 7:6 (2) und 7:6 (3). Im Viertelfinale trifft Tsitsipas, der zum Auftakt gegen Lokalmatador Mikhail Kukushkin gewonnen hatte, entweder auf Hubert Hurkacz oder Alexandr Bublik.

Ebenfalls bereits unter den letzten acht steht Andrey Rublev nach einem ungefährdeten Erfolg gegen Zhizhen Zhang aus China. Novak Djokovic hatte bei seiner Auftaktpartie keine Probleme, gewann gegen Cristian Garin mit 6:1 und 6.1. Djokovic spielt am morgigen Donnerstag gegen Botic van de Zandschulp um einen Platz im Viertelfinale.

Turnierfavorit Carlos Alcaraz war bereits in Runde eins gegen David Goffin ausgeschieden. Der Belgier wiederum unterlag bei seinem nächsten Auftritt Adrian Mannarino aus Frankreich, der nun den Viertelfinalgegner für Andrey Rublev gibt.

Hier das Einzel-Tableau in Astana