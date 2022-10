ATP Astana: Otte scheitert knapp an Cilic, Rublev weiter

Oscar Otte ist in der ersten Runde des ATP-Tour-500-Turniers ausgeschieden. Der Kölner unterlag Marin Cilic mit 7:5, 6:7 (4) und 2:6. Bereits im Viertelfinale steht Andrey Rublev.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 05.10.2022, 11:29 Uhr

© Getty Images Oscar Otte hatte in Astana Chancen gegen Marin Cilic

Oscar Otte hat beim ATP-Turnier in Astana/Kasachstan die zweite Runde verpasst. Gegen den an Nummer neun gesetzten Marin Cilic (Kroatien) erwischte der Kölner einen gelungenen Start, musste sich dem Halbfinalisten der diesjährigen French Open letztlich aber mit 7:5, 6:7 (4), 6:2 geschlagen geben. Cilic stand am Sonntag noch im Endspiel von Tel Aviv, das er gegen Novak Djokovic aber in zwei Sätzen verlor.

Nach den Erstrunden-Niederlagen bei den US Open sowie beim ATP-Turnier in Metz erlitt Otte das nächste frühe Aus. Beim deutschen Sieg in der Davis-Cup-Zwischenrunde in Hamburg hatte der 29-Jährige seine drei Einzelspiele verloren. Nach dem Wimbledon-Turnier hatte sich Otte einer Operation am Knie unterzogen.

Im ersten Match des Mittwochs in Astana konnte sich Andrey Rublev gegen Zhizhen Zhang mit 6:3 und 6:2 sicher durchsetzen. Rublev steht damit bereits im Viertelfinale. Und könnte nun auf jenen Mann treffen ,der in Runde eins Carlos Alcaraz besiegt hat: David Goffin. Der Belgier muss aber zunächst gegen Adrian Mannarino aus Frankreich ran.

