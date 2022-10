ATP Astana: Pütz, Krawietz, Mies ausgeschieden

Beim ATP-Tour-500-Turnier in Astana sind die deutschen Doppelasse Tim Pütz, Kevin Krawietz und Andreas Mies ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.10.2022, 13:53 Uhr

© Getty Images Andreas Mies und Kevin Krawietz müssen um einen Platz bei den ATP Finals noch kämpfen

Pütz war mit Partner Michael Venus als Favorit in das Turnier in Kasachstan gegangen. Schon in der ersten Runde taten sich die beiden gegen Santiago Gonzalez und den polnischen Veteran Lukasz Kubot schwer, im Viertelfinale am Donnerstag kam gegen die beiden Franzosen Adrian Mannarino und Fabrice Martin mit 3:6 und 4:6 das Aus.

Kevin Krawietz und Andreas Mies waren gegen Marcel Granollers und Horacio Zeballos deutlich näher an einem Sieg dran. Verloren aber schließlich mit 6:3, 4:6 und 8:10.

Im Race to Turin ist das für die beiden besten Paare mit deutscher Beteiligung ein Rückschlag: Pütz/Venus liegen in der Jahreswertung auf Platz acht, „KraMies“ drei Positionen dahinter. Allerdings liegen die Wimbledon-Champions Matthew Ebden und Max Purcell hinter den Deutschen. Und sind aufgrund ihres Sieges an der Church Road in jedem Fall für Turin qualifiziert, wenn sie es im Race unter die besten 20 Paare schaffen.