ATP Astana: Tsitsipas biegt Hurkacz, im Halbfinale gegen Rublev

Stefanos Tsitsipas ist mit einem 7:6 (8), 6:3-Erfolg gegen Hubert Hurkacz in das Halbfinale des ATP-Tour-500-Events in Astana eingezogen. Dort trifft der Grieche auf Andrey Rublev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.10.2022, 12:08 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas steht in Astana im Halbfinale

Acht Breakchancen hatte sich Stefanos Tsitsipas im ersten Satz des Viertelfinales beim ATP-Tour-500-Turnier in Astana gegen Hubert Hurkacz erarbeitet. Alle acht Möglichkeiten wusste der Pole zu parieren. Und so musste ein Tiebreak die Entscheidung bringen, Tsitsipas gewann diesen nach Abwehr von fünf Satzbällen von Hurkacz. Im Interview nach seinem Sieg betonte Tsitsipas, wie wichtig der Gewinn dieser Kurzentscheidung für ihn war.

Im zweiten Akt zeigte der Grieche, die Nummer drei in Astana, dann größere Effizienz: Tsitsipas nutzte seine erste Breakmöglichkeit zum 5:3 und servierte sicher zum Einzug in die Vorschlussrunde ein. Hurkacz konnte sich im gesamten Match keinen einzigen Breakball erarbeiten.

Djokovic und Medvedev auf Kollisionskurs

Im Halbfinale wartet Andrey Rublev auf Stefanos Tsitsipas. der Russe hielt sich mit Adrian Mannarino nicht lange auf, gewann mit 6:1 und 6:2.

In der unteren Hälfte des Tableaus stehen sich später am Freitag Novak Djokovic und Karen Khachanov sowie Roberto Bautista Agut und Daniil Medvedev in den beiden verbleibenden Viertelfinal-Matches gegenüber.

