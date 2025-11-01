ATP Athen: Djokovic führt Feld an, Tsitsipas fehlt

Während Novak Djokovic wie angekündigt beim ATP-Tour-250-Turnier in Athen auf Punktejagd geht, kann Lokalmatador Stefanos Tsitsipas auch bei seinem Heimturnier nicht starten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.11.2025, 11:27 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic, Apostolos und Stefanos Tsitsipas zuletzt in Athen

Wenn Bruder Djordje ruft, dann steht Novak Djokovic natürlich gerne auch bei einem kleineren Turnier zur Verfügung. Zumal der serbische Großmeister ja mittlerweile in der griecheischen Hauptstadt wohnt, ab Montag also quasi ein Heimturnier bestreitet. Die erste Aufgabe könnte gleich spannend werden, dann nämlich, wenn Alejandro Tabilo sein Auftaktmatch gegen Adam Walton gewinnt. Denn der Chilene hat die beiden bisherigen Partien gegen Djokovic gewonnen.

Ganz unten im Tableau ist Lorenzo Musetti vermerkt. Der Italiener möchte ja noch ganz dringend zu den ATP Finals in Turin. Und braucht dazu voraussichtlich noch ein paar Punkte. Allerdings hängt das Antreten von Musetti wohl auch davon ab, wie das Turnier in Paris in der Endphase verläuft. Sollte die Qualifikation schon davor feststehen, dann wird Musetti wohl noch einen Rückzieher machen.

Tsitsipas nur beim Six Kings Slam dabei

Gar nicht dabei ist dagegen Stefanos Tsitsipas, der nach seinem Ausscheiden bei den US Open gegen Daniel Altmaier exakt noch ein Match bestritten hat: nämlich das “Viertelfinale” beim Six Kings Slam in Riad gegen Jannik Sinner. Für das damit verbundene Preisgeld hätte Tsitsipas bei anderen Turnieren erst einmal verdienen müssen.

Die Hoffnungen der griechischen Fans liegen somit auf Stefanos Sakellaridis. Der trifft aber gleich in Runde eins auf den an Nummer sechs gesetzten Nuno Borges aus Portugal.

Hier das Einzel-Tableau in Athen