ATP Athen: Halbfinale! Novak Djokovic besiegt Borges in zwei Sätzen

Novak Djokovic steht im Halbfinale des ATP 250er-Turniers in Athen. In seiner neuen Heimat siegte der Serbe in der Runde der letzten acht Spieler gegen den Portugiesen Nuno Borges 7:6(1), 6:4.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 06.11.2025, 19:09 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic nennt seit diesem Jahr Athen als seine neue Heimat.

Das neue Zuhause erweist sich für Novak Djokovic in dieser Woche als Ort des Erfolgs. Mit einem Zweisatzerfolg gegen Nuno Borges zieht der Weltranglistenfünfte in das Halbfinale von Athen ein und darf sich spät im Jahr noch berechtigte Hoffnungen auf einen Titel machen.

Dabei hatte Djokovic ein hartes Stück Arbeit zu verrichten. Der 47. der Weltrangliste bot der langjährigen Nummer eins des Sports im ersten Satz wenige Möglichkeiten, um den Ausgang der Partie zu beschleunigen. So musste der Serbe dann im Tiebreak sein Können zeigen und tat dies auch mit einem deultichen 7:1.

Djokovic nutzt Chance im zweiten Satz

Mit der Führung im Rücken schlug es sich dann deutlich besser. Bei Nuno Borges schwanden die Kräfte in der Mitte des zweiten Durchgangs und das erste Break für Novak Djokovic sollte endgültig das Tor zum Sieg aufstoßen. Nach 1:44 Stunde war die Partie mit dem ersten Matchball nach 1:44 Stunde beendet.

Im Halbfinale trifft der “Djoker” auf den Sieger des letzten Viertelfinals zwischen Marcos Giron und Yannick Hanfmann. Bei einem weiteren Erfolg würde Djokovic am Samstag um seinen 101. Titel auf der ATP Tour spielen. Den 100. Erfolg gab es im Mai beim 250er-Turnier in Genf zu bejubeln.

Hier das Einzel-Tableau in Athen