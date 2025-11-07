ATP Athen live: Novak Djokovic vs. Yannick Hanfmann im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic spielt gegen Yannick Hanfmann um den Einzug in das Endspiel beim ATP 250er-Turnier in Athen. Das Match gibt es ab 16 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Matchtracker

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.11.2025, 16:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Erst vor wenigen Wochen begegneten sich Novak Djokovic und Yannick Hanfmann mit viel Gebrüll.

Novak Djokovic spielte sich mit einem Zweisatzerfolg gegen Nuno Borges in das Halbfinale von Athen. Die Stadt ist seit diesem Jahr die neue Heimat des Serben und könnte für ihn der Ort des 101. ATP-Titels werden. Doch Yannick Hanfmann zeigte sich in der Woche von Athen in fantastischer Form und konnte inklusive Qualifikation bereits fünf Siege in der griechischen Hauptstadt feiern.

Im direkten Vergleich liegt Novak Djokovic 2:0 vorne. Erst vor wenigen Wochen siegte der Serbe beim Masters in Shanghai gegen den Deutschen und wird wieder als Favorit in das Matche gehen.

Djokovicvs. Hanfmann - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Yannick Hanfmann gibt es ab 16 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.