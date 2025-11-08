ATP Athen live: Novak Djokovic vs. Lorenzo Musetti im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic spielt gegen Lorenzo Musetti beim ATP 250er-Turnier in Athen um seinen 101. Titel auf der ATP Tour. Das Match gibt es ab 16 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Matchtracker

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.11.2025, 23:05 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti und Novak Djokovic treffen zum zehnten Mal auf der Tour aufeinander.

Für Novak Djokovic geht es heute um den 101. Karrieretitel auf der ATP Tour. Doch für Finalgegner Lorenzo Musetti geht es fast um mehr, denn der Italiener muss in der griechischen Hauptstadt den Titel holen, um noch das Ticket für die am Sonntag startenden ATP Finals in Turin zu sichern. Es darf also ein offensiv geführtes Match auf beiden Seiten erwartet werden.

Der direkte vergleich spricht eindeutig für Novak Djokovic, der acht der bisherigen neun Aufeinandertreffen gewinnen konnte. Musettis einziger Erfolg gegen den Serben ereignete sich im Jahr 2023 im Achtelfinale des ATP Masters in Monte Carlo. Die folgenden fünf Duelle entscheid dann wieder Djokovic für sich.

Djokovic vs. Musetti - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Lorenzo Musetti gibt es ab 16 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.