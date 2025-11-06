ATP Athen: Musetti kommt ATP Finals einen Schritt näher
Bei dem ATP-250-Turnier in Athen ist Lorenzo Musetti ins Halbfinale eingezogen und damit weiterhin auf eine Teilnahme bei den ATP Nitto Finals hoffen.
von Johanna Brauer
zuletzt bearbeitet: 06.11.2025, 15:53 Uhr
Nachdem Musetti gestern die Hürde Stan Wawrinka in drei Sätzen nahm, tat sich der Italiener heute wesentlich leichter. Gegen seinen französischen Gegner Alexandre Müller gewann der an zwei gesetzte souverän mit 6:2 und 6:4.
Damit ist der zweite Schritt in Richtung Teilnahme der inoffiziellen Tennis-WM getan. Denn Musetti muss mit einem Turniersieg Athen verlassen, sonst würde Felix Auger-Aliassime den letzten Qualifikationsplatz der ATP Finals für sich beanspruchen.
Im Halbfinale trifft Musetti nun auf Sebastian Korda. Der US-amerikaner siegte mit 6:3 und 6:2 gegen Kecmanovic.
