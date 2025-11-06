ATP Athen: Musetti kommt ATP Finals einen Schritt näher

Bei dem ATP-250-Turnier in Athen ist Lorenzo Musetti ins Halbfinale eingezogen und damit weiterhin auf eine Teilnahme bei den ATP Nitto Finals hoffen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 06.11.2025, 15:53 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti steht im Halbfinale des ATP-250-Turniers in Athen

Nachdem Musetti gestern die Hürde Stan Wawrinka in drei Sätzen nahm, tat sich der Italiener heute wesentlich leichter. Gegen seinen französischen Gegner Alexandre Müller gewann der an zwei gesetzte souverän mit 6:2 und 6:4.

Damit ist der zweite Schritt in Richtung Teilnahme der inoffiziellen Tennis-WM getan. Denn Musetti muss mit einem Turniersieg Athen verlassen, sonst würde Felix Auger-Aliassime den letzten Qualifikationsplatz der ATP Finals für sich beanspruchen.

Im Halbfinale trifft Musetti nun auf Sebastian Korda. Der US-amerikaner siegte mit 6:3 und 6:2 gegen Kecmanovic.

Hier das Einzel-Tableau aus Athen