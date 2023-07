ATP Atlanta: Koepfer ringt Isner nieder

In einem wahren Krimi siegte Dominik Koepfer aus Furtwangen beim ATP 250-Turnier in Altanta gegen den ehemaligen Top10-Spieler John Isner aus den USA in drei Sätzen und zieht ins Achtelfinale ein.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 26.07.2023, 07:35 Uhr

© Getty Images Dominik Koepfer zeigte sich beim Sieg gegen John Isner nervenstark.

Die Auftaktaufgabe schien für Dominik Koepfer schwer genug, immerhin konnte sein Gegner John Isner aus den Vereinigten Staaten in der Vergangenheit beim Turnier in Atlanta bereits sechsmal den Titel holen.

Im ersten Satz konnte Koepfer im sechsten Spiel noch zwei Break-Bälle abwehren, ein Aufschlagspiel später konnte Isner dem 29-jährigen mit seiner sechsten Möglichkeit den Aufschlag vorentscheidend abnehmen und servierte den Durchgang sicher aus.

Im zweiten und dritten Akt gaben sich beide Spieler beim Aufschlag keine Blöße, somit musste die Entscheidung jeweils im Tie-Break fallen. Beim Stand von 4:4 im Entscheider des zweiten Durchgangs konnte Koepfer drei Punkte in Folge erringen und somit den Satzausgleich herstellen. Im Entscheidungsdurchgang startete der deutsche Davis Cup-Spieler mit einer schnellen 3:0-Führungim Tie-Break und brachte diesen Vorsprung zum 3:6, 7:6 (4), 7:6 (3) ins Ziel.

Für die Nr. 88 der Weltrangliste war es der erste Sieg in einem ATP-Hauptfeld in diesem Jahr. Der ehemalige College-Spieler kehrte nach längerer Verletzungspause zurück und spielte sich unter anderem mit zwei Titeln auf der ATP-Challenger-Tour zurück in die Top100. Im Achtelfinale trifft der Linkshänder auf den an Position drei geführten Daniel Evans aus Großbritannien, der zum Auftakt ein Freilos hat.

Shelton und Michelsen unterliegen

Für zwei US-Youngster erfolgte das Aus in Atlanta bereits zum Auftakt. Der an Nr. 6 gesetzte Ben Shelton musste sich dem ehemaligen Weltranglistenersten der Junioren, Juncheng Shang aus China, mit 4:6, 4:6 geschlagen geben, der in den USA lebt und seit mehreren Jahren auf dem Gelände der IMG-Akademie trainiert. Der Sensationsmann vom Turnier in Newport, Alex Michelsen, verlor gegen seinen Landsmann Maxime Cressy mit 3:6, 3:6.

