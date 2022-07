ATP Atlanta: Rekordsieger Isner nach Zittersieg gegen Aufsteiger Shelton weiter

John Isner ist mit einem Zittersieg in das Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Atlanta eingezogen. Der sechsmalige Champion gewann gegen Ben Shelton erst im Tiebreak des dritten Satzes.

Eine Sache hat Ben Shelton also bereits in der ersten Woche seiner Karriere auf der ATP-Tour gelernt: Gegen John Isner sollte man einen Satz besser vor dem Tiebreak klar machen. Was dem 19-jährigen College-Champion im Achtelfinale von Atlanta allerdings nur in Durchgang zwei gelungen ist. Was gegen den Rekordsieger im Bundesstaat Georgia nicht reichte. Isner setzte sich mit 7:6 (8), 4:6 und 7:6 (3) durch. Man darf dennoch sehr gespannt auf die weitere Entwicklung von Shelton sein.

Im Viertelfinale wartet auf Isner nun gleich die nächste US-amerikanische Nachwuchshoffnung, denn Jenson Brooksby hatte beim 6:3 und 6.4 gegen Mackenzie McDonald keine Probleme. Grundsätzlich steht jetzt schon fest, dass aus der unteren Hälfte ein Lokalmatador in das Endspiel einziehen wird. Denn die übrigen zwei Viertelfinal-Plätze werden von Brandon Nakashima und Frances Tiafoe belegt.

Wimbledon-Champions ausgeschieden

In der oberen Hälfte vertritt nur noch Tommy Paul die heimischen Farben, er bekommt es heute in Atlanta mit Ilya Ivashka zu tun. Adrian Mannarino und Alex de Minaur runden das Viertelfinal-Tableau ab.

Im Doppel sind die regierenden Wimbledon-Champions am Donnerstag übrigens gescheitert. Max Purcell und Matthew Ebden unterlagen ihren australischen Landsleuten John Peers und Jason Kubler mit 6:4, 6:7 (0) und 6:10. Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis waren schon am Mittwoch in die Vorschlussrunde eingezogen.

