ATP Atlanta: USA, Australien und ein paar "Exoten"

Das Hauptfeld beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Atlanta besteht zum größten Teil nur aus heimischen Athleten und Mannen aus "Down under".

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 25.07.2022, 14:11 Uhr

© Getty Images Reilly Opelka ist beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Atlanta auf eins gesetzt

Selten, wenn man sich ein Tableau eines internationalen ATP-Turniers ansieht, sehen die Farben der teilnehmenden Nationen so einheitlich aus, wie es beim ATP-World-Tour-250-Event in Atlanta in diesem Jahr der Fall ist. Zugegeben - immerhin haben sich in das recht elitär anmutende Feld mit Peter Gojowczyk und Dominik Koepfer über die Vorausscheidung auch zwei deutsche Profis in den Hauptwettbewerb gespielt - das sprichtwörtliche Kraut machen der Münchner und der Schwarzwälder allerdings damit auch nicht mehr fett.

So starten in der Hauptstadt des Bundestaates Georgia 13 Athelten aus den USA, sieben Australier, zwei Franzosen, zwei Deutsche und jeweils ein Athlet aus Südkorea, Japan und Indien. Was nicht bedeutet, dass das Teilnehmerfeld im Südosten der USA schlecht wäre. Im Gegenteil - der Cut des Events, das mit Kitzbühel und Umag immerhin mit zwei weiteren Turnieren der selben Kategorie konkurrieren muss, liegt bei 83 und die acht Topgesetzten entstammen allesamt den Top 50 der aktuellen Herren-Weltrangliste.

Erstes Hartplatz-Turnier der US Open Series

Die Top vier Reilly Opelka, John Isner, Alex de Minaur und Frances Tiafoe freuen sich jeweils über ein Freilos in der ersten Runde, Mit-Favorit Nick Kyrgios trifft zum Auftakt auf einen Qualifikanten. Den Titel möchte Aufschlagspezialist Isner verteidigen. Der aktuell Weltranglisten-22. hat die Hartplatz-Veranstaltung im Atlantic Stadium bereits sechsmal für sich entscheiden können. Im Vorjahr setzte er sich gegen seinen aufstrebenden Landsmann Brandon Nakashima in zwei Sätzen durch.

Nakashima ist in der diesjährigen Ausgabe an acht gesetzt und eröffnet gegen den Australier Jordan Thompson, der 2021 bis ins Viertelfinale vordringen konnte. Das ATP-Turnier in Atlanta ist das erste Hartplatz-Turnier der US Open Series, die zur Vorbereitung auf das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York dienen sollen. Die weiteren Events, die dieses Jahr zur Serie dazugehören sind Washington, D.C., Montreal, Cincinnati und Winston-Salem.

Hier das Einzel-Tableau aus Atlanta.